DİSK: Gerçek işsizlik yüzde 19.5!

DİSK Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) haziran ayına ilişkin "İşsizlik ve İstihdam Raporu"nu açıkladı. Rapora göre, resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi. Gerçek işsizlik oranının yüzde 19,5 seviyesinde olduğu savunulan raporda, kadın işsizlik oranının son 7 yılın en yüksek rakamına ulaşarak yüzde 25 ulaştığı vurgulandı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 15 Haziran 2017 günü açıkladığı Mart 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını değerlendirdi.

TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı (standart) işsizlik oranı bir önceki yılın Mart ayına göre 1.6 puan artarak yüzde 11,7’e yükseldi. Böylece resmi işsizlik oranı son yedi yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

"İşsizlik 11.7'ye yükseldi"

Rapora göre, Mart 2011’de yüzde 10,1 olan işsizlik oranı 7 yıl sonra 11,7’ye yükselmiş oldu.

Dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki yılın Mart ayına göre 609 bin kişi artarak 3 milyon 642 bine yükseldi. İşsiz sayısı 2012-2017 arasındaki son beş yılda 1 milyon 159 bin işsiz arttı. İşsiz sayısı son 7 yılın en yüksek düzeyinde.

Genç kadın işsizlik oranı bir önceki yılın Mart ayına göre 5,7 puan artarak yüzde 25’e yükseldi.

Mart 2014’te 6 milyon 41 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı Mart 2017’da 6 milyon 525 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısı 483 bin kişi artarak yüzde 19,5 olarak gerçekleşti.

Raporda, "Tarım dışı kadın işsizliğindeki artış sürüyor" denilerek, "Tarım dışı kadın işsizliği 3 puan artarak 18,4’e yükseldi" bilgisi paylaşıldı.

"Genç işsizler yüzde 25'e yükseldi"

Mart 2017 döneminde genç (15-24 yaş arası) işsizliği bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,4 puan artarak yüzde 25’e yükseldi.

Tarım dışı genç işsizliği ise artış devam ediyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,9 puan artış göstererek yüzde 24 olarak hesaplandı.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın