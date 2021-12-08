DİSK Genel-İş raporu: Çalışanların yüzde 60'ı genç işçi

DİSK Genel-İş Sendikası Araştırma Merkezi "Genel İşler İşkolunda İstihdam Raporu"nu yayımladı. Raporda 2017 yılının aralık ayında çıkarılan 696 sayılı KHK (kanun hükmünde kararname) ile belediyelerde taşeron işçilik yerine, şirket işçiliğinin aldığı belirtildi. Raporda "Kamuda güvenceli istihdam olan memurluk istihdamı yerine ağırlıklı olarak daha güvencesiz istihdam alanı olan sözleşmeli personel ve işçi istihdamı artmaktadır" dendi.

DİSK Genel-İş'in raporuna göre Belediye ve belediye şirketleri tarafından yapılan tüm hizmetler ile özel sektörde genel temizlik, konut işleri, evde bakım hizmetlerini kapsayan genel işler işkolunda çalışan işçi sayısının 2021'de Temmuz ÇSGB verilerine göre 876 bin 149 olduğu ifade edildi.

Raporda genel işler işkolunda genç işçi sayısının arttığı ifade edilirken, çalışanların yüzde 60'ının 25-35 ve 35-44 yaş arasında olduğu ifade edildi. Rapora göre genel işler işkolunda 35-44 yaş aralığında 312 bin 505 kişi, 45-54 yaş aralığında 244 bin 193 kişi, 25-34 yaş grubunda ise 198 bin 358 kişi çalışıyor.

Yine rapora göre genel işler işkolunda sendikalı işçi sayısı 465 bin 590 iken, toplu sözleşme kapsamında işçi sayısı 346 bin 235’dir. Genel işler işkolunda Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki işçi oranı yüzde 40,6’dır.

Çalışan her 4 kişiden 1'i kadın

Genel işler işkolunda kadın sendikalaşma oranının yüksek olduğu ifade edilen raporda, Toplam sendikalı kadın işçi oranı yüzde 10,5'ken, genel işler işkolun da sendikalı kadın işçi oranı yüzde 34,5 olduğu aktarıldı.

Ayrıca çalışan her dört kişiden birinin kadın olduğu ifade edilirken, genel işler işkolunda çalışanların yüzde 76,5’i erkek, yüzde 23,5’inin kadın olduğu ifade edildi.

İşçi kazası sonucu yaşamını yitiren işçilerin sayısı arttı

İş kazası sonucu hayatını kaybeden işçi sayısında 2018 yılından itibaren artış gözlemlendiği aktarılan raporda, 2018 yılında 88 işçi iş kazası sonucu hayatını kaybetmişken 2019 yılında 105 işçi, 2020 yılında 141 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Türkiye'de kamu istihdamı, OECD ülkelerindekinden düşük

Raporda, Türkiye'deki genel kamu istihdamı hakkında bilgi verilirken, toplam istihdam içinde kamu istihdamının en düşük olduğu OECD üye ülkelerinden birinin Türkiye olduğu ifade edildi. Türkiye'de toplam istihdam içinde kamu istihdam oranı yüzde 13 iken, rapora göre bu oran OECD ülkelerinde yüzde 17,91 olarak kaydedildi.

Özel sektör istihdamı, kamu sektörünün 5 katı

Rapora göre Türkiye'de özel sektör istihdamı kamu istihdamın 5 katı daha fazla. 2020 itibariyle kamu sektöründe istihdam 4 milyon 791 bin iken, özel sektör istihdamı 26 milyon 823 bin kişi olarak gerçekleşti.

Kamu istihdamında en fazla artış işçi istihdamında

Raporda kamudaki işçi ve memur istihdamına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Kamuda güvenceli istihdam olan memurluk istihdamı yerine ağırlıklı olarak daha güvencesiz istihdam alanı olan sözleşmeli personel ve işçi istihdamı artmaktadır. Kamuda memur istihdamı son üç yılda 139 bin 148 kişi, yüzde 5 artarken işçi istihdamı 808 bin 234 kişi, yüzde 200 arttı. Sözleşmeli personel sayısındaki artış yüzde 104 ile 256 bin 260 kişi artarak 246 bin 294 kişiden 502 bin 554’e yükseldi."