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DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs'ta konuştu: Kıdem tazminatımızı leş kargalarına yedirmeyeceğiz!

"Mücadelemiz, taşeron işçiler kadroya alınana dek sürecek"

01 Mayıs 2017 18:03

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, İstanbul'da Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında konuştu. Konuşmasına, 1977, 1989 ve 1996 1 Mayıs’ında hayatını kaybedenleri anarak başlayan Beko, “Referandumdan evet çıkarsa ilk işlerinin kıdem tazminatına saldırmak olacağını söylemiştik. Şimdi buradan soruyorum. Herkes duysun. Kıdem tazminatımızı leş kargalarına yedirecek miyiz? Buradan tekrar söylüyorum. Taşeron işçiler kadro hakkını kazanana kadar mücadele edeceğiz" dedi. 

1 Kasım 2015 seçimlerinden önce taşeron işçilerin kadroya alınmasına dair sözün tutulmadığını belirten Beko, taşeron işçiler kadroya alınana dek mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. “Kiralık işçi” uygulamasını eleştirdi.

Beko, olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) yapılan ihraçlara tepki gösterdi. Beko, “OHAL ilan edip KHK’larla kamu emekçilerini mahkeme kararı olmadan ihraç ettiler. 85 belediyede kayyum var” dedi.

Beko, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz bu topraklarda 80 milyon insanın anayasasını yapmak için önümüzdeki dönemde birlikte mücadele edeceğiz. Eşitlikçi, özgürlükçü, laik, demokratik sosyal bir anayasa olması gerekir.

“Aydınlık bir ülke için birer meşale yakalım. Bu topraklarda eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış, kardeşlik mücadelesi verenlere, toprağa çıkanlara, 8 Mart’ı yaratan kadınlarımıza, 1516 Haziran’da büyük işçi direnişini yaratanlara, Gezi direnişindeki kahraman kardeşlerimize, 10 Ekim’de Ankara’da katledilen barış güvercinlerimize, barış elçilerimize, Deniz Gezmiş’e, Mahir Çayan’a, İbrahim Kaypakkaya’ya, Kemal Türkler’e, Türkiye işçi sınıfına selam olsun. Kahrolsun faşist diktatörlük, yaşasın işçilerin birliği, yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın devrim ve sosyalizm."

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