DİSK Genel Başkanı: En az bir yıl daha işçilere kısa çalışma ödeneği uygulanması için yeterli kaynak var

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kısa çalışma ödeneği uygulaması için işsizlik fonunda kaynak olduğunu belirterek, “Salgının başından itibaren ödenen miktar 28 milyar lira. Şu an işsizlik fonunda hâlâ hali hazırda 98 milyar lira var. Dolayısıyla en az bir yıl daha işçilere kısa çalışma ödeneği uygulanması için yeterli kaynak var” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, kısa çalışma ödeneği uygulamasının sona ermesinin ardından olacakları RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi. Çerkezoğlu, “Kısa çalışma uygulaması geçtiğimiz bir yıllık pandemi süresince kayıtlı işçiler açısından en önemli sosyal destekti ve bugün itibariyle sonlandırılmış oldu. Oysa salgın bütün hızıyla devam ediyor. Vaka sayılarındaki artışı görüyoruz. Salgının ekonomik ve toplumsal tahribatı giderek daha fazla derinleşecek” ifadelerini kullandı.

“Kısa çalışma ödeneği işsizlik sigortası fonundan yapılıyor, hazineden işçiye emekçiye ayrılan tek kuruş yok”

Çerkezoğlu, geçen yıl işsizlik fonundan kısa çalışma ödeneği için yapılan harcamaları anlattı:

“Kısa çalışma ödeneği zaten işsizlik sigortası fonundan yani işsiz ve işçiye ait olan sigorta fonundan yapılıyor. Cumhurbaşkanı’nın defaten söylediği, en son 55 milyar ‘sosyal koruma kalkanı’ adı altında ‘destek verdik’ dedikleri desteklerin tamamı hazineden değil. Hazineden işçiye emekçiye ayrılan tek kuruş yok. Bu ödemelerin yaklaşık 45 milyar lirası işsizlik sigortası fonundan yapıldı. Bunun aslan payı da kısa çalışma ödeneğidir. Salgının başından itibaren 3.8 milyon işçi arkadaşımız kısa çalışmadan yararlandı ve salgının başından itibaren bu işçilere işsizlik sigortası fonundan ödenen miktar 28 milyar lira. Şu an işsizlik fonunda hala hali hazırda 98 milyar lira var. Dolayısıyla en az bir yıl daha işçilere kısa çalışma ödeneği uygulanması için yeterli kaynak var.”

“İşveren örgütleri dahi kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi yönünde çağrı yapıyor”

İşveren örgütlerinin bile kısa çalışma uygulamasının devamına dair çağrıda bulunduğunu belirten Çerkezoğlu, “Tam tersine salgının bu kadar ciddi seyrettiği bir süreçte kısa çalışma uygulamasına ek sosyal politikalar getirilmesi gerekirken var olan uygulamalar sonlandırıldı. Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. İnandırıcı hiçbir sebebi yok, olamaz. İşveren örgütlerinin dahi ‘kısa çalışma devam etsin’ diye çağrı yaptığı bir dönemde AKP iktidarının hangi mantıkla bunu yaptığını anlamak mümkün değil” dedi.

“Kısa çalışma ödeneğinin sonlandırılmasıyla 1.3 milyon arkadaşımız ya işten çıkartılacak ya da ücretsiz izne maruz kalacaklar”

Çerkezoğlu, uygulamanın sonlanması ile birlikte 1.3 milyon işçinin işten çıkarma ve ücretsiz izin ile karşı karşıya kalabileceğini, “Ücretsiz izne çıkartılan işçilere de yine işsizlik sigortası fonundan 2020’de günde 39 lira 2021’de günde 47 lira gibi bir açlık ve sefalet, asgari ücretin bile yarısı kadar bir ücretle yaşamaya mahkum edildi. Ücretsiz izine çıkartılan işçi sayısı 2 milyonu buldu. Bu kısa çalışmanın sonlandırılmasıyla bugün halihazırda 1.3 milyon arkadaşımız ya işten çıkartılacak ya da ücretsiz izin uygulamasına maruz kalacaklar ve çok ciddi bir gelir kaybı olacak” diye aktardı.