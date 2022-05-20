DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Türkiye asgari ücretliler toplumu haline geldi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, gelirde ve vergide adalet olması gerektiğini belirterek “Türkiye, asgari ücretliler toplumu haline geldi. Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası asgari ücret ve civarında ücret alıyor" dedi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendika çalışmaları kapsamında geldiği Erzincan’da Genel İş Sendikası İl Temsilciliği’nde basın açıklaması yaptı.

Çerkezoğlu, Türkiye’nin her tarafında sendikal çalışmalar yapıp örgütlenmeye devam ettiklerini dile getirerek, “Her zaman söylediğimiz bir söz var; demokrasi, işçinin ekmeğidir. Bir taraftan emeğimiz ve ekmeğimiz için mücadele verirken, aynı zamanda da demokrasi için mücadele veriyoruz” dedi.

“Demokrasi mücadelesi veriyoruz”

Demokrasinin olmadığı yerde emeğin haklarının da olmayacağını ifade eden Çerkezoğlu, “DİSK olarak böylesi bir süreçte, Türkiye’nin dört bir tarafında örgütleniyoruz. İşçi arkadaşlarımızı DİSK’te buluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz. Diğer taraftan da demokrasi mücadelesi veriyoruz. Ne yazık ki bu anlamda çok ciddi zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Daha şimdi buraya geldiğimde sabah sendikalı olduğu için, en temel anayasal hakkını kullandığı için DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikamıza üye olduğu için zorluk yaşayan arkadaşlarımızla konuştuk. Arkadaşlarımız sendikalaşma nedeniyle işten çıkarmaların yaşandığını ve özelliklede sendikalaşma konusunda zorluklar yaşadıklarını söylüyorlar. Bunu sadece Erzincan’da değil, Türkiye’nin her tarafında, bütün iş kollarında yaşıyoruz” diye konuştu.

“Gelirde ve vergide adalet olması gerekir”

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, bu süreçte tarihsel görevleri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Gelirde ve vergide adalet olması gerekir. Türkiye, asgari ücretliler toplumu haline geldi. Türkiye’de çalışanların yarısından fazlası asgari ücret ve civarında ücret alıyor. Türkiye hepimiz, zor bir dönemden geçiyoruz. Bir taraftan ekonomik kriz, bunun yarattığı başta çalışanlar, işçi sınıfı olmak üzere gelir kaybı diğer taraftan işsizlik.

Gençleri ve kadınları çok ciddi biçimde etkileyen bu durumun yanı sıra iki yılı aşkın süredir bütün dünyanın ve bizim de mücadele ettiğimiz Covid-19 pandemisi tabloyu daha da ağırlaştırdı. Gelirde ve vergide adalet olması gerekir. Türkiye, asgari ücretliler toplumu haline geldi. Türkiye’de çalışanların yarısından fazlası asgari ücret ve civarında ücret alıyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam yılın ilk ayında eridi.”