DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: OHAL Komisyonu, Anayasa’yı ihlal etmiştir

OHAL Komisyonunun "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriyi imzaladıkları için üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlerin başvurularına ret kararı verilmesine tepki gösteren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, " OHAL Komisyonu yetkisini aşarak kendisini yargı erkinin üstünde konumlandırmış ve Anayasa’yı ihlal etmiştir” dedi.

Çerkezoğlu, "15 Temmuz darbe girişimi sonrasında OHAL koşullarında hukuksuz biçimde darbecilerle aynı çuvala sokularak ihraç edilen bilim insanlarını, çok uzun yıllardır emeğin hakları ve sosyal adalet için yaptıkları bilimsel çalışmalarından tanıyoruz” diye konuştu.

“Anayasaya Mahkemesi kararları kesindir”

Çerkezoğlu, bilim insanlarının imzalamış oldukları bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ve bu durumun Anayasa Mahkemesi (AYM) ve ceza mahkemesi kararlarıyla kesinleştiğini vurguladı.

Çerkezoğlu, Anayasa’nın 153. maddesinde “Anayasaya Mahkemesi kararları kesindir” ve “Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar" ifadelerinin yer aldığını, 138. maddesinde de “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" denildiğini hatırlattı.

"OHAL Komisyonu, kendisini yargı erkinin üstünde konumlandırmış"

OHAL Komisyonunun OHAL ürünü ve hukuksuz olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

“OHAL Komisyonu, Anayasa hükümleri ve yargı kararları ile bağlıdır. OHAL Komisyonu, Anayasa Mahkemesi ve yargı kararlarına dayanarak başvurularla ilgili kabul kararı vereceğine tam tersine ret kararı vermeye devam etmektedir. OHAL Komisyonu yetkisini aşarak kendisini yargı erkinin üstünde konumlandırmış ve Anayasa’yı ihlal etmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin suç olarak görmediği, ceza mahkemelerinin beraat kararı verdiği bir durumda sıradan bir idari kurulun hak gaspına kalkışması kabul edilemez.”

"OHAL Komisyonu, barış bildirisini imzalayan akademisyenleri göreve iade etmeli"

Anayasa kuralları ve yargı kararlarının herkesi bağladığını vurgulayan Çerkezoğlu, açıklamasını şöyle noktaladı:

"Yaptıkları bu hukuksuz işlemin idari olduğu kadar kişisel hukuksal sonuçları olduğunu ve Anayasa hükümlerini ihlal etmenin ağır bir suç olduğunu OHAL Komisyonu üyelerine hatırlatmak isteriz. OHAL Komisyonunu bu hukuksuz yoldan geri dönmeye, AYM ve ceza mahkemeleri kararları doğrultusunda barış bildirisini imzalayan akademisyenleri göreve iade etmeye çağırıyoruz.”