DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İşten çıkarma yasağı devam etmeli

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bugün başlayan yeni normalleşme ile birlikte işten çıkarma yasağının son bulduğunu belirterek, "İşten çıkarma yasağı istisnaları kaldırılarak devam etmeli" dedi.

Çerkezoğlu, “Salgın sürerken ve virüsün yeni varyantları dünyada tehlike saçmaya başlamışken sadece turizmi ve ekonomiyi gözeterek normalleşme süreci başlatılıyor” diyerek, salgına ve salgının sosyal tahribatına karşı şu önlemlerin alınmasını talep etti:

"İşten çıkarma yasağı istisnaları kaldırılarak devam etmeli, ücretsiz izin uygulamasına son verilmelidir.

Pandemide iş ve gelir kaybına uğrayan tüm işçilere asgari ücretten az olmamak üzere gelir desteği verilmeli, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için öngörülen ağır koşullar kaldırılmalıdır.

Asgari ücretin tümüyle vergiden muaf tutulması ve asgari ücrete sağlanacak SGK prim desteği ile asgari ücretin brütü net olarak ödenmeli, böylece tüm işçilerin eline geçen nakit miktarı en az 750 TL artırılmalıdır.

Emekli aylık ve gelirleri asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir.

Kayıt dışı çalışanların gelir kaybını gidermek için sosyal güvenlik sistemi içinde bir asgari gelir desteği sağlanmalı, yoksul haneleri desteklemek için aile sigortası kolu uygulaması başlatılmalıdır.

Kadınların ve gençlerin salgından çok daha olumsuz etkilendiği dikkate alınarak kadın ve genç istihdamı için özel önlemler alınmalıdır.

Uzaktan çalışma, hak kayıpları yaratmayacak ve işçi haklarını güvence altına alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.