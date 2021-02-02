DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Bütün partileri, işçilerin talepleri çerçevesinde ittifaka çağırıyoruz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet ile görüştü. Çerkezoğlu, "Asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması ve SGK prim kesintileri başta olmak üzere kesinti yükünün hazineden karşılanması sosyal devlet olmanın gereğidir. Pandemi koşullarında böylesi bir asgari desteğin bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçilere verilmesi gereklidir" diyerek Meclis'teki tüm siyasi partilere çağrıda bulundu.

Akşener ve Çerkezoğlu, parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşmede DİSK heyeti, 2021 yılı asgari ücrete ilişkin görüşlerini paylaştı. Görüşmede Akşener'e Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, Erhan Usta, Ümit Özlale, Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve İstanbul Milletvekili Ahat Andican eşlik etti.Görüşme sonrası açıklama yapan Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Bütün partileri göreve çağırıyoruz"

"Bu ülkede işverenlere 2008 yılından bu yana 5 puanlık SGK prim desteği sağlanmaktadır hazineden. İşverenlere 12 yıldır verilen bu destek, işçilere neden verilmesin. Şimdi değilse ne zaman böylesi bir destek sağlanacaktır. Bugün asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması ve SGK prim kesintileri başta olmak üzere kesinti yükünün hazineden karşılanması sosyal devlet olmanın gereğidir. Pandemi koşullarında böylesi bir asgari desteğin bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçilere verilmesi gereklidir. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni DİSK olarak göreve çağırıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bütün partileri işçilerin, emeğin bu talepleri çerçevesinde bir ittifaka, mutabakata çağırıyoruz. Bir işçi mutabakatına çağırıyoruz."