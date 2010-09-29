-DİSK BAŞKANINI VURANA 5 YIL HAPİS İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'yi silahla yaralamaktan dolayı sanık Rıza Tunçbilek'e toplam 5 yıl hapis ve 500 TL adli para cezası veren mahkeme heyeti, DİSK üyesi Cumi Yılmaz'a kafa atarak yaralama suçundan ise kendisine yönelik haksız bir saldırıyı defetmek zorunluluğuyla hareket ettiği için sanığa ceza verilmemesine hükmetti. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Rıza Tunçbilek ve ''müşteki'' Süleyman Çelebi hazır bulundu. Sanık Tunçbilek, söz alarak, öldürmek amacıyla hareket etmediğini söyledi ve ''Çelebi bana küfür etti. Normal her insan buna tepki verir, bunun üzerine tabancamı çıkararak, hedef gözeterek öldürme amacı taşımadan sadece kaval kemiğine 9 el ateş ettim. Bana kesinlikle dokunmamıştır, ayağa kalkıp yere düştü'' dedi. Sanık avukatı İhsan Paksoy da davacıyla müvekkili arasında bir alacak borç ilişkisinin bulunduğunu ifade ederek, bu durumda yağma suçunun oluşmadığını, kendiliğinden hak almaya çalışarak yaralama suçunun işlendiğini söyledi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tunçbilek'i ''kasten yaralama'' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezayı, Tunçbilek'in suçu tabancayla işlemiş olması sebebiyle yarı oranında artırarak, 4 yıl 6 ay hapse çıkaran mahkeme heyeti, mağdurun yaralanmasının vücutta kemik kırılmasına yol açması, bu kırığın hayati fonksiyonları ağır derecede etkilemesinden dolayı cezayı yarı oranında artırarak, sanığı 6 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etti. Tunçbilek'in bu cezasını da tahrik nedeniyle 4 yıl 12 ay hapis cezasına düşüren mahkeme heyeti, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurarak sanığın, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık Tunçbilek'e, ruhsatsız tabanca taşımak suçundan ve suçun işleniş biçimi dikkate alınarak 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezası veren mahkeme heyeti, geleceği üzerindeki olası etkileri gözönünde bulundurarak sanığın bu cezasını 10 ay hapis ve 25 gün adli para cezasına çevirdi. Mahkeme heyeti, Tunçbilek'e ayrıca, sosyal ve ekonomik durumunu dikkate alarak, günlüğü takdiren 20 TL hesabıyla 500 TL adli para cezası verilmesine karar verdi. Tunçbilek hakkında, DİSK üyesi Cumi Yılmaz'ı da kasten yaraladığı iddiasıyla kamu davasının açıldığını hatırlatan mahkeme heyeti, sanığın elleri kelepçeli olarak polisler arasında bulunduğu sırada olay yerine gelen Yılmaz'ın, kendisine vurmak için hamle yaptığı anımsatıldı. Sanık Tunçbilek'in de bu sırada Yılmaz'ı kafa atarak yaraladığını belirten heyet, bu durumda, Tunçbilek'in kendisine yönelik haksız bir saldırıyı orantılı olarak defetmek zorunluluğuyla hareket ettiğinden bu suçtan ceza verilmemesini kararlaştırdı. Çelebi'nin avukatı Arzu Becerik, duruşma sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sanık Tunçbilek'in olayda öldürme kastı olduğunu öne sürdü. Cezayı az bulduklarını belirten Becerik, mahkeme kararını temyize götüreceklerini ifade etti.