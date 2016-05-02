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DİSK Başkanı'ndan '1 Mayıs' çağrısı: Laikliğe gözünü dikenlerle mücadele etmeliyiz

"Bizi birbirimize düşürmek için laikliği adım adım ortadan kaldırıyorlar"

02 Mayıs 2016 12:26

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Bakırköy'deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamalarında konuştu. Kani Beko, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Laiklik yeni anayasada olmamalıdır" şeklindeki sözleriyle ilgili olarak, "Bizi mezhebimize göre, inancımıza göre ayıranlar, bölenler, ötekileştirenler, şimdi de laikliğe gözünü dikmiş. Bunlarla mücadele etmeliyiz. Laiklik için mücadele etmeye hazır mısınız?" dedi.

Beko'nun açıklamaları şöyle: 

Beko, "Bizi mezhebimize göre, inancımıza göre ayıranlar, bölenler, ötekileştirenler, şimdi de laikliğe gözünü dikmiş... Bunlarla mücadele etmeliyiz. Laiklik için mücadeleye hazır mısınız? Laiklik demek, inancı ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit olması demektir. Kardeş olması, bir olması demektir. Ama onlar bunu istemiyor. İstiyorlar ki, biz inançlarımız farklı diye birbirimize düşman olalım. Onlar istiyorlar ki, iş cinayetlerine kader, fıtrat diyelim ve susalım. Onlar istiyorlar ki, grev yapmak günah diyen patrona biat edelim. İşçileri daha kolay köle haline getirmek için laikliğe düşmanlar. Bizi birbirimize düşürmek için laikliği adım adım ortadan kaldırıyorlar. Laiklik için mücadele edeceğiz." dedi.

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