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DİSK Başkanı'na silahlı saldırıya 8 yıl hapis istendi

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'ye silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Rıza Tunçbilek'in, 2 yıl 9 ay ile 8 yıl arasında hapis cezasına &ccedi

21 Temmuz 2010 03:00

T24- İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'ye silahlı saldırı davasına, tutuklu sanık Rıza Tunçbilek katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaya, Tunçbilek'in ''Kendiliğinden hak almak amacıyla kasten yaralamak'' ve ''Ruhsatsız silah taşımak'' suçlarından 2 yıl 9 ay ile 8 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Savcı Kaya, sanığa, DİSK üyesi müşteki Cumi Yılmaz'a yönelik eyleminden dolayı ise TCK'nın 25. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığını bildirdi.

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