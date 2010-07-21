DİSK Başkanı'na silahlı saldırıya 8 yıl hapis istendi

T24-

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaya, Tunçbilek'in ''Kendiliğinden hak almak amacıyla kasten yaralamak'' ve ''Ruhsatsız silah taşımak'' suçlarından 2 yıl 9 ay ile 8 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Savcı Kaya, sanığa, DİSK üyesi müşteki Cumi Yılmaz'a yönelik eyleminden dolayı ise TCK'nın 25. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığını bildirdi.