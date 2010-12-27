DİSK Başkanı'na polis copu

T24- Otağ-ı Hümayun'un müze olmasını isteyen aralarında DİSK Başkanı Süleyman Çelebi'nin de bulunduğu gruba polis coplarla müdahale etti.















Osmanlı Ordusu’nun Batı’ya yapacağı seferlerden önce ordunun toplandığı alanda Hünkâr Kasrı olarak inşa edilen Otağ-ı Hümayun, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) işbirliğiyle onarıldı ve bugün resmi açılışı için tören düzenlendi.





Disk üyelerine polis müdahalesi



Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri ise buranın müze yapılmasını istediklerini ifade ederek Otağ-ı Hümayun'un yeraldığı YTÜ Davutpaşa Kampusü önünde toplandı. Aralarında DİSK Başkanı Süleyman Çelebi'nin de yeraldığı grup, "Otağ-ı Hümayun 12 Eylül 1980'de DİSK üyelerinin sorgulandığı bir işkencehanedir. Müze yapılmalıdır" açıklamasında bulundu.



Cop ve kalkanlı müdahale





Grup açıklamanın ardından Otağ-ı Hümayun'a doğru ilerlemek istedi. Ancak polis izin vermedi. Yaşanan tartışmanın ardından aralarında Çelebi'nin de bulunduğu yaklaşık 20 kişilik grup, "12 Eylül İşkencehanesi Otağ-ı Hümayun, İnsan Hakları Müzesi olmalıdır" yazılı pankartla kampuse doğru yürüyüşe geçti. Grup, kampus girişine geldiğinde polis ilk olarak kalkanlarla müdahale etti. Yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü. Kalkanlarla itilen gruptaki bazı kişilerin direnmesi üzerine polis cop kullandı.