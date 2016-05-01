DİSK Başkanı "Yerin dibine batsın senin sarayın" dedi, CNN Türk yayını kesti!

DİSK Başkanı Kani Beko, Bakırköy Pazar Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Yerin dibine batsın senin sarayın" dedi, Beko'nun konuşmasını canlı veren CNN Türk bu sözler üzerine yayını kesti.

Kani Beko, konuşmasında "Milyonlar aç, işsiz. Köylü topraksız. Bu Saray düzenine karşı birlikte mücadele vermeliyiz. Yerin dibine batsın senin sarayın" ifadelerini kullandı. Beko, "1977 1 Mayıs'ında katledilen arkadaşlarımızın katilleri bulunana kadar biz kesinlikle kutlamaları Taksim'de yapmaktan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.