DİSK Başkanı ve Genel Sekreterine 1 Mayıs soruşturması

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko ve Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu hakkında 1 Mayıs 2013 ile ilgili soruşturma açıldı.

1 Mayıs'ta Valilik Taksim Meydanı Projesi kapsamında devam eden inşaatlar nedeniyle 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına izin verilmeyeceğini açıklamış, 1 Mayıs günü, meydana çıkmak isteyen binlerce kişiye farklı kollardan polis çok sert biçimde müdahale etmişti.

1 Mayıs Tertip Komitesi'nde yer alan DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'na 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasının yasaklanmasına rağmen buna uymadıkları için 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten soruşturma açıldı.

‘Gezi sürecinde çukurun bahane olduğu görüldü’

Bianet'ten Nilay Vardar’ın haberine göre, Çerkezoğlu, Gezi direnişinde yüz binlerce insanın Taksim Meydanı'nın miting yaptığını dolayısıyla meydanın 1 Mayıs'a kapatılmasının "teknik" değil "siyasi" bir neden olduğunu anlaşıldığını söyledi.

Çerkezoğlu, "Yıllardır DİSK olarak 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması için mücadele ediyoruz. Son 3 yıldır yüzbinlerin katıldığı kitlesek 1 Mayıslar kutlandı. Ancak AKP iktidarı AİHM'in kararına rağmen inşaat ve çukur bahanesiyle yasakladı. 1 Mayıs'tan bugüne yaşadığımız Gezi Parkı sürecinde yüzbinlerce insan Taksim'de miting yaptı. Polis müdahalesi dışında da kimseye bir şey olmadı. Yani 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasının yasaklanmasının teknik değil siyasi bir mesele olduğu anlaşıldı. Taksim 1 Mayıs alanıdır ve bu yargılanamaz” ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu ve Beko, bugün Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek.