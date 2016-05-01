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DİSK Başkanı Kani Beko: Ayaklar baş olana kadar mücadeleye devam edeceğiz!

"Milyonlar aç, işsiz; köylü topraksız, yere batsın senin sarayın"

01 Mayıs 2016 16:27

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim'de kutlanması gerektiğini vurgulayarak, "Taksim’de 1977’de katledilen arkadaşlarımızın katilleri bulununcaya kadar, hesap soruluncaya kadar, adalete, siz ona derin devlet mi dersiniz, kontrgerilla mı dersiniz, bu kiralık katiller adalete teslim edilinceye kadar biz 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamaktan vazgeçmeyeceğiz, kimse vazgeçtiremez" dedi. "Taksim 1 Mayıs alanı olana kadar, ayaklar baş olana kadar birlik olmaya, dayanışmaya söz veriyor musunuz?" diye soran Beko, "Senin sarayın yerine batsın, yerine batsın senin sarayın. Baskılara zulme karşı birlikte toplumsal muhalefet içinde demokrasi gücü olmak zorundayız. Yan yana olalım, birlikte olalım ve faşizme karşı omuz omuza mücadele verelim" ifadesini kullandı.

Bakırköy Pazar Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlamalarında konuşan Kani Beko'nun açıklamaları şöyle: 

"Haykırıyorum, DİSK, KESK, TTB, TMMOB, barış için yollara düşmüştü. Ankara’daki barış güvercinlerini unutacak mıyız? Onları ne unuturuz, ne unuttururuz. Bir de Taksim’de 1977’de katledilen arkadaşlarımızın katilleri bulununcaya kadar, hesap soruluncaya kadar, adalete, siz ona derin devlet mi dersiniz, kontrgerilla mı dersiniz, bu kiralık katiller adalete teslim edilinceye kadar biz 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamaktan vazgeçmeyeceğiz, kimse vazgeçtiremez"

 

"Ayaklar baş olana kadar mücadele edeceğinize söz veriyor musunuz?"

 

Sevgili mücadele arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, Taksim 1 Mayıs alanı olana kadar, ayaklar baş olana kadar birlik olmaya, dayanışmaya söz veriyor musunuz? İşçilere buradan sesleniyorum. Çok da fazla seyirci kalmayın. 

 

"Yere batsın senin sarayın"

 

Milyonlar aç, işsiz. Köylü topraksız. Bu saray düzenine karşı birlikte mücadele vermeliyiz. Senin sarayın yerine batsın, yerine batsın senin sarayın. Baskılara zulme karşı birlikte toplumsal muhalefet içinde demokrasi gücü olmak zorundayız. Yan yana olalım, birlikte olalım ve faşizme karşı omuz omuza mücadele verelim. Sizler de biliyorsunuz, son dönemlerde Türkiye’nin birçok alanlarında yaşanan katliamlardan dolayı sokaklarda adalet, özgürlük, demokrasi ve barış isteyen kardeşlerimizi katlettiler.

 

"1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamaktan vazgeçmeyeceğiz"

 

Haykırıyorum, DİSK, KESK, TTB, TMMOB, barış için yollara düşmüştü. Ankara’daki barış güvercinlerini unutacak mıyız? Onları ne unuturuz, ne unuttururuz. Bir de Taksim’de 1977’de katledilen arkadaşlarımızın katilleri bulununcaya kadar, hesap soruluncaya kadar, adalete, siz ona derin devlet mi dersiniz, kontrgerilla mı dersiniz, bu kiralık katiller adalete teslim edilinceye kadar biz 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamaktan vazgeçmeyeceğiz, kimse vazgeçtiremez.

Sevgili mücadele arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, Taksim 1 Mayıs alanı olana kadar, ayaklar baş olana kadar birlik olmaya, dayanışmaya söz veriyor musunuz? İşçilere buradan sesleniyorum. Çok da fazla seyirci kalmayın. 

 

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