-DİSK BAŞKANI ÇELEBİ'YE SİLAHLI SALDIRI DAVASI İSTANBUL (A.A) - 21.07.2010 - DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'ye silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Rıza Tunçbilek'in, 2 yıl 9 ay ile 8 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tunçbilek katıldı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaya, Tunçbilek'in ''Kendiliğinden hak almak amacıyla kasten yaralamak'' ve ''Ruhsatsız silah taşımak'' suçlarından 2 yıl 9 ay ile 8 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı Kaya, sanığa, DİSK üyesi müşteki Cumi Yılmaz'a yönelik eyleminden dolayı ise TCK'nın 25. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığını bildirdi.