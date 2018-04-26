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DİSK Başkanı Beko, CHP'den milletvekili adayı oluyor

Beko, İzmirli olduğu için adaylığının da İzmir'den olabileceğini belirtti

26 Nisan 2018 18:22

Kamu görevlileri için milletvekilliği aday adayı olmak üzere istifa etme süresinin dolmasına saatler kala bir istifa da DİSK'ten geldi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, istifasını sunmak üzere yönetim kurulu üyelerini toplantıya çağırdı.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Beko, aday olmanın aklına gelmediğini ancak bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın kendisini arayarak CHP'den aday olmayı önerdiğini söyledi.

Beko, İzmirli olduğu için adaylığının da İzmir'den olabileceğini belirtti.

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