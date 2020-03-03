DİSK Basın İş'ten Göç İdaresi’ne: Gazetecileri hedef haline getirmekten vazgeçin!

DİSK Basın İş, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 'Avrupa’ya gitmeye çalışan sığınmacıların genel müdürlüğün araçlarıyla ücretli bir şekilde taşındığı" haberini yalanlamasına tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Artı TV'nin 'Avrupa’ya gitmeye çalışan sığınmacıların genel müdürlüğün araçlarıyla ücretli bir şekilde taşındığı' yönündeki haberine "Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunun söyleyebiliriz; 'Kuyruklu yalan”

şeklinde cevap verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaşımı Twitter hesabından retweetledi.

Bunun üzerine Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Basın İş, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün tek cümlelik yalanlamasını Twitter'da alıntılayarak, "Göç İdaresi gazetecileri 'yalan' söylemek ile itham ederken görüntüler, kimin yalan söylediğini ortaya koyuyor; gazetecileri hedef haline getirmekten vazgeçin" sözleriyle tepki gösterdi.

(Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yalanlaması)