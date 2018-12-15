DİSK Basın-İş: Sarı basın kartı gazetecilik ruhsatı değildir; komisyon kuralım, kartları biz verelim

Basın kartlarına ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kartın verileceği kişilerde aranan şartlar ve iptal edileceği hallerin belirtildiği kararla iptaller kolaylaştırıldı. Yönetmeliğin iptalle ilgili kısmına, "Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması veya bu tür davranışları alışkanlık edinmesi" maddesi eklendi. Gazetecilik meslek örgütlerinden DİSK'e bağlı Basın İş Sendikası karara tepkili. Sendika, sarı basın kartının gazetecilik ruhsatı olmadığını kaydederek, gazeteciler ve meslek örgütlerine çağrıda bulundu. Çağrıda, "Meslek örgütleri birlikte ilkeler belirlemeli ve bir komisyon oluşturmalı. Basın kartları bu komisyon tarafından verilmeli" dendi.

"Sarı basın kartı gazetecilik ruhsatı değildir" başlığıyla bir duyuru yayımlayan sendika, şunları kaydetti:

Rejim değişikliğinin ardından Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü de Saray’a bağlanarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlandı. Artık sarı basın kartları bu başkanlık tarafından dağıtılacak.

Bugün (14 Aralık 2018) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan genelgeyle Sarı Basın Kartı Yönetmeliği de değişti. Yönetmelikten anladığımız, bundan sonra sadece Saray’ın gazetecilerine sarı basın kartı verileceği.

Uzun bir süredir sarı basın kartı konusunda keyfi davranılıyordu. Birçok meslektaşımızın kartları keyfi olarak iptal edildi. Bu keyfiyet artarak sürecek.

DİSK Basın-İş olarak iktidar tarafından dağıtılan sarı basın kartlarını gazetecilik ruhsatı olarak hiçbir zaman görmedik. Bundan sonra da görmeyeceğiz.

Gazetecilere ve meslek örgütlerine önerimiz şudur: Meslek örgütleri birlikte ilkeler belirlemeli ve bir komisyon oluşturmalı. Basın kartları bu komisyon tarafından verilmeli. DİSK Basın-İş olarak böyle bir komisyonun kurulmasında aktif olarak yer alacağımızı duyururuz.