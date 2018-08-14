DİSK Basın-İş Başkanı: Okurdan haber gizlediler, esas manipülasyon budur

İnsan hakları ve gazetecilik örgütleri, İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde paylaşım yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. DİSK Basın-İş Başkanı Faruk Eren, "Okurdan haber gizlediler. Esas manipülasyon budur" dedi.

Evrensel’den Çağrı Sarı‘ya konuşan İnsan hakları ve gazetecilik örgütleri, “Türkiye’de yaşanmakta olan krizin nedeni piyasaya ilişkin haberler yapmak değil yanlış ekonomik politikalardır” değerlendirmesi yaptı. Operasyonun yanlış haber yapanlara değil hükümetin ekonomi politikasını eleştirenlere, kötü gidişata dönük fikir yürütenlere yapıldığının altını çizen kurum temsilcileri, esas maniplasyonun okurdan haber gizlemek olduğunu söyledi.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber yazılı ve görsel yayın operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK Mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Sermaye Piyasası Kurulu “Sermaye piyasalarının etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişi için Kurulumuzca tüm tedbirler alınmaktadır. Halka açık banka ve şirketler hakkında yalan yanlış haber ve açıklamaları yapanlar, yayanlar hakkında her türlü yasal işlem yerine getirilecektir” açıklaması yaptı.

‘Tipik bir baskı örneği'

İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, ülkedeki ekonomik krizle ilgili insanların görüşlerini sosyal medyadan paylaşmalarının ifade özgürlüğü ve hakları olduğunu söyledi.

Türkdoğan bu konuda soruşturma başlatılmasına ilişkin, “Şimdi siz ülkeyi hem yönetmeyeceksiniz, hem son bir haftada aşağı yukarı yüzde elli devalüasyon olacak bunu eleştirenleri de hapisle korkutacaksınız. Cezai soruşturmayla korkutacaksınız. Bu tipik bir baskı örneği” dedi.

Sosyal medya üzerinden yapılan soruşturmayla “Kimse krizi konuşmasın. Herkes seyretsin ve hiç kimse bu hükümeti eleştirmesin” denildiğini söyleyen Türkdoğan, döviz kurlarındaki artışın nedeninin sosyal medyada paylaşılan görüşler olmadığını söyledi. Türkdoğan “Döviz kurunu oynatacak gücü olanlar ancak bunu yapabilir. ABD Başkanı veya bizim Cumhurbaşkanımız gibi kişiler ancak kuru oynatabilir. Bir suçu işlemek için o suçu işlemeye elverişli kişilerin spekülasyon yapması lazım. Sıradan bir vatandaşın, gazetecinin, siyasetçinin açıklamalarıyla döviz kuru oynamıyor. Ekonomiye yön veren kişilerin açıklamaları döviz kurunu oynatabilir” dedi. Türkdoğan medyaya dönük bu baskıyı Afrin Operasyonlarındaki sürece de benzeterek şöyle konuştu: “Şimdi de kriz var, krizi konuşanları bastırmaya çalışıyorlar. Bu politikayla Türkiye daha da kötüye gider.”

TGS: Dolarda yükselişin nedeni haberler değil

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş haberlere yasak getirmek ya da haberciyi tehdit etmek gibi davranışların kriz gerçeğini ortadan kaldıramayacağı gibi çözüm de olmayacağını söyledi. Durmuş “Krizin nedeni piyasa haberleri yapmak değil, yanlış ekonomik politikalardır” dedi. Durmuş şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ekonomisi bir süredir uygulanan yanlış ekonomik politikalar nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre süreç daha da kötüye gidecek. Yine krizin faturasının çalışanlara kesileceği günleri yaşayacağız. Daha şimdiden dolardaki hareketlilikler nedeniyle işletmelerde küçülme adı altında çalışanlar işten atılmaya başladı. Medya sektöründe de bu süreçte çok sayıda meslektaşımızın işten atılması söz konusu olacak. Krizin faturasının çalışanlara değil bu tablonun mimarlarına kesilmesi gerekiyor. Tam da bu süreçte bugün piyasalarla ilgili yapılacak haberlerin tehditlerle engelleneceği ifade edildi. Habere yasak getirmek, haberciyi tutuklamayla tehdit etmek kriz gerçeğini ortadan kaldıramayacağı gibi çözüm de olmayacaktır. Dolardaki yükselişin nedeni piyasa haberleri yapmak değil yanlış ekonomik politikalardır.”

RSF: Haberin peşinde olacağız

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Temsilcisi Erol Önderoğlu ise şunları söyledi: “İktidarın, ekonomik düzene dair medya eleştirilerine bu kadar hoşgörüsüz kaldığı bir ortamda, çeşitli savcılıkların ve son olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun yaptığı açıklamalar, finans hayatımızla ilgili iktidar, şirket ve kurum eleştirilerine de hukuka aykırı bir şekilde yaptırım getirileceği endişelerimize neden oluyor. Toplum esenliğinin ve kalıcı çözümün şeffaf yönetim kadar bağımsız gazetecilikten geçtiğine inanıyoruz. RSF, ‘açık manipülatif’ niyetlileri hiçbir zaman savunmayacaktır ancak halkın haber ve bilgiyle soluk almasının sonuna kadar peşinde olacaktır.”

DİSK: Okurdan haber gizlediler

DİSK Basın-İş Başkanı Faruk Eren ise şöyle konuştu: “Bir kere bu yanlış haber yapanlara dönük bir soruşturma değil dalgalanma ile ilgili fikir yürütenlere dönük baskı. Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğüne dönük baskılarda çağ atladılar, dolardaki artışı haber yapmayı suç haline getirdiler! Soruşturma açılan haberler, maniple haberler ya da paylaşımlar değil. Dolardaki yükselişi yazan insanlara dönük soruşturma. Tam tersi maniplasyonu yandaş dediğimiz iktidarın yanında olan televizyon kanalları yaptı. Örneğin Türk lirasının değer kaybedişini haber yapmadılar. Okurdan haber gizlediler. Esas maniplasyon budur. Bütün bu hengame Erdoğan’ın Trabzon’da sanayicilere yaptığı konuşmadan sonra patladı. Sıkıntı olan da bu.”