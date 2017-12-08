DİSK: Asgari ücretin net 2 bin 300 lira olması gerekir

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, düzenlediği basın toplantısıyla 2018 yılı asgari ücretiyle ilgili DİSK\'in taleplerini net 2 bin 300 lira olarak açıkladı. Beko, \"2017 yılında enflasyonun yüzde 12-13 olacağı, büyüme hedefinin yüzde 5, 2018 büyüme hedefinin yüzde 5,5 olduğu dikkate alınarak, enflasyon ve büyüme oranında bir artışla asgari ücretin net 2 bin 300 Lira olması gerekir\" dedi.

Kani Beko, DİSK Yönetim Kurulu Üyeleri ve işçilerle birlikte DİSK\'in Beşiktaş\'taki Genel Merkezi\'nde basın toplantısı düzenledi. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde geçen günlerde komisyonun düzenlediği ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'nun işçilerden fedakarlık istediğini dile getiren Beko, \"Asgari ücret, fedakarlık ücreti değildir\" diye konuştu.

Sermaye çevrelerinin asgari ücretin düşük tutulmasını istediğini savunan Beko, \"Asgari ücret tartışması bir fedakârlık konusu değildir. Asgari ücretin belirlenmesinde sermaye ve hükümet çevrelerinin \'lütuf\' ve \'minnet\' beklentisi asgari ücretin konusu değildir. Çünkü asgari ücret Anayasa\'nın devlete yüklediği bir yükümlülük ve sosyal hukuk devletinin bir gereğidir\" şeklinde konuştu.

\"ASGARİ ÜCRET DOLAR KARŞISINDA ERİDİ\"

Kani Beko, asgari ücretin hala geçim ücreti olmaktan uzak olduğunu ifade etti. Başkan Beko, DİSK tarafından hazırlanan \'Asgari Ücret Raporu\'ndan bazı bilgiler aktararak, şunları söyledi:

\"Çalışanların yüzde 30\'u sosyal güvenceden yoksun. Ülkemizde işçiler Avrupa ortalamasının üzerinde sürelerle çalışıyor. Asgari ücret, milli gelir artışının, ülke ekonomisinin büyümesinin gerisinde kaldı. Milli gelir artışının altında kalan asgari ücretli ciddi kayba uğramıştır. Asgari ücretli göreli olarak yoksullaşmıştır. 2004 yılı baz alındığında asgari ücret 2017\'ye kadar enflasyon karşısında yüzde 36 artarken reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yani milli gelir reel olarak 95 oranında artmıştır. Bu durum karşısında reel asgari ücretin reel milli gelire oranı yüzde 30,5 oranında gerilemiştir. Asgari ücret dolar karşısında ciddi bir erimeyle yüz yüze. 2008 yılının başında aylık 414 ABD doları olan asgari ücret 2017 Aralık ayı itibariyle 358 dolara geriledi. Asgari ücretin alım gücü açısından karşılaştırması, Türkiye\'nin Avrupa ülkeleri arasında asgari ücretin düşük ülkeler arasında yer aldığını ortaya koyuyor.\"

\'ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILSIN\' TALEBİ

Kani Beko, konuşmasında 2018 yılı için asgari ücretle ilgili taleplerini de açıkladı. Asgari ücret tespitinde uluslararası ilkelere, yönetmeliğe ve TÜİK hesabına uyulması gerektiğini vurgulayan Beko, \"Türkiye\'de asgari ücretin belirlenmesi aşamasında asgari ücreti işçinin kendi asgari ihtiyaçları ile ölçülmektedir. Bu tespit yöntemi değişmeli, işçinin ailesini de alan bir tespit yöntemi kabul edilmelidir.

Tüm çalışanlar için, işçi-memur ayrımı yapılmadan tek asgari ücret saptanmalıdır. Net asgari ücret, AGİ(Asgari Geçim İndirimi)\'nin dahil edilmesiyle olduğundan yüksek gösterilmektedir. Oysa AGİ işveren tarafından ödenmiyor ve ücret değildir. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır\" ifadelerini kullandı.

\"ASGARİ ÜCRET GEÇİM ÜCRETİ OLMASI GEREKİR\"

\"Asgari ücret geçim ücreti olması gerekir\" diyen DİSK Başkanı Beko, 2018 yılı asgari ücret talepleri için \"2017 yılında enflasyonun yüzde 12-13 olacağı ve büyüme hedefinin yüzde 5, 2018 büyüme hedefinin yüzde 5,5 olduğu dikkate alınarak enflasyon ve büyüme oranında bir artışla, asgari ücretin net 2 bin 300 Lira olması gerekir\" şeklinde konuştu.

KAMUDA TAŞERONA KADRO

Kani Beko, toplantıda basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine Beko, taslak metnin görmeden bir şey söylemenin doğru olmayacağını ifade etti. Kani Beko, \"DİSK\'in ilkeleri doğrultusunda söylediğimiz tek şey; kamuda ve özel sektörde çalışanlara ayrımsız kadro verilmesini talep ediyoruz\" dedi.

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