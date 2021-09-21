DİSK-AR: Türkiye, Avrupa'ya kıyasla öğrencilerine en az mali destek veren ülkeler arasında

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR), Avrupa Birliği tarafından yayımlanan "Avrupa’da Yüksek Öğrenimde Öğrenci Harçları ve Destek Sistemleri" raporuna dayandırdığı verilere göre Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla öğrencisine en az mali destek yapan ülkelerden biri.

Türkiye'nin verdiği mali desteğin 100 ile 1.000 euro arasında (aylık kredi 650 TL) olduğunu ifade eden DİSK-AR, yaptığı karşılaştırmada aralarında Belçika, Hırvatistan, İspanya, Kıbrıs (Güney) ve Polonya'nın yer aldığı ülkelerde öğrencilere yönelik yıllık mali destek 1.000-3 bin Avro arasında olduğunu aktardı.

Hollanda, İsveç, Yunanistan ve Norveç'te ise öğrenci desteğinin 3 ile 5 bin euro arasında olduğunu ifade etti.

4 ülkede destekler 5 bin euro ve üzerinde

Avrupa'da öğrenciye en yüksek mali desteği sağlayan ülkeler ise 5 bin euro ve üzeri destek ile Almanya, Avusturya, Danimarka ve İsviçre.

Ayrıca öğrencilere yönelik destekler ihtiyaç ve başarı temelli olarak değişiyor. Öğrenci destekleri burs ve kredi olarak da farklılaşıyor.

Çalışan ve dar gelirliler için önemli bir harcama kalemi olan eğitim harcamaları için verilen destekler sosyal devlet uygulamalarının önemli bir göstergesi durumunda. Bu destekler öğrencilerin aileleri için mali destek anlamına geliyor.