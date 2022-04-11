DİSK-AR: TÜİK ve İŞKUR'un işsizlik verileri arasında 1 milyon fark var

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) şubat ayına ilişkin "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu"nu yayımladı. DİSK-AR'ın raporuna göre geniş tanımlı işsiz sayısı şubatta 7 milyon 989 bin kişi olarak kaydedildi. Raporda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İŞKUR verileri arasında 1 milyon kişilik fark olduğuna dikkat çekildi.

TÜİK'in bugün açıkladığı işsizlik verilerine göre şubatta işsizlik oranı yüzde 10,7'ye gerilerken, işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak, 3 milyon 579 bin kişiye geriledi. TÜİK verilerine göre genç işsizlik yüzde 20,7, geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) ise yüzde 21,8 olarak kaydedildi.

TIKLAYIN: TÜİK: İşsiz sayısı şubatta 178 bin azalarak, 3 milyon 579 bin kişi oldu

TÜİK ve İŞKUR arasında 1 milyon fark var

DİSK-AR'ın raporuna göre İŞKUR verilerine göre Şubat 2021 ve Şubat 2022 arası bir yıllık dönemde kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 863 binden 3 milyon 188 bine yükselerek 325 bin kişi arttı. TÜİK’e göre ise son bir yılda dar tanımlı işsiz sayısı bu dönemler arası 623 bin azaldı. Böylece kayıtlı ve ankete dayalı işsiz sayıları arasında 948 bin kişilik fark ortaya çıktı.

DİKS-AR'a göre şubatta kadınlarda mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 493

bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 703 bin kişi olurken, erkeklerde ise dar tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 86 bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 269 bin olarak kaydedildi.

Geniş ve dar tanımlı işsizlik arasındaki fark 11,5 puan

TÜİK verilerindeki geniş ve dar tanımlı işsizliği 11,5 puan olduğuna dikkat çekilen raporda şu ifadelere yer verildi:

"Şubat 2022’de ise dar tanımlı işsizlik yüzde 10,7 iken geniş tanımlı işsizlik yüzde 21,8 olarak gerçekleşti. Dar ve geniş işsizlik arasındaki fark bu dönemde 11,5 puan oldu. Dar ve geniş işsizlik arasındaki makasın bu denli açılmasının en önemli nedeni salgın dönemindeki işten çıkarma yasağının dar tanımlı işsizliği sınırlı düzeyde tutmuş olması ve işbaşında olunan sürenin azalmasıdır. Böylece dar tanımlı işsizlik sınırlı kalırken geniş tanımlı işsizlik fırlamıştır."