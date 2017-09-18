DİSK-AR raporundan: İstihdam seferberliğiyle 1 milyon kişiye iş verildiği doğru değil!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) işsizlik raporuna göre, istihdam seferberliğiyle 1 milyon 250 bin kişiye iş verildiği söylemi gerçek değil! Mayıs 2016'da 400 bin olan çıraki stajyer ve kursiyer sayısı, mayıs 2017'de yüzde 312 artarak 1 milyon 650 bine yaklaştı. Zorunlu sigortalı işçi sayısı son bir yılda 38 bin azalırken, çırak, stajyer ve kursiyer sayısında 1 milyon 250 bin civarında artı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Hükûmet ve Çalışma Bakanlığı’nın sık sık kullandığı “Seferberlik ile 1 milyonun üstünde istihdam yarattık” sözlerine karşın, bu yılın ilk beş ayındaki zorunlu sigortalı sayısındaki artış sadece 172 bin kişi oldu. İstihdam seferberliğinin başlatıldığı Ocak 2017’de 13.9 milyon olan zorunlu sigortalı sayısı Mayıs 2017’de 14.1 milyona ancak çıkarılabildi. Söz konusu dönemde aktif sigortalı sayısı hükümetin de sık sık kullandığı gibi yaklaşık 1.1 milyon artarken, bu artışın yaklaşık 938 bini “çırak, stajyer ve kursiyerler”den geldi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi’nin (DİSK-AR) “İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2017” çalışmasında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Haziran 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması ile aynı döneme ilişkin İŞKUR’un işe yerleştirme ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sigortalı verileri birlikte değerlendirildi.

DİSK-AR'ın "İşsizlik ve İstihdam Raporu - Eylül 2017" raporu

Çırak ve stajyer patlaması

“İstihdam seferberliği yok! Çırak, stajyer ve kursiyer patlaması var...” denilen raporda, zorunlu sigortalı işçi sayısı azalırken, çırak, stajyer ve kursiyer sayısının yüzde 312 arttığına dikkat çekildi. “İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer ve kursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir” çağrısı yapılan raporda, “Çırak, stajyer ve kursiyer sayısı 1 milyon 250 bin arttı. İŞKUR’un işe yerleştirme oranı geriledi. İŞKUR bir önceki yıla göre sadece 113 bin yeni işe yerleştirme yaptı. İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir yılda 566 bin arttı. Gerçek işsiz sayısı 6 milyona yakın. Ekonomideki büyüme istihdama yansımıyor. Genç ve kadın işsizliğinde artış devam ediyor” tespitlerine yer verildi.

İstihdamsız büyüme!

Ekonomik büyümenin istihdama yansımadığı hatta “istihdamsız büyüme” yaşandığını vurgulayan DİSK-AR, şu değerlendirmeyi yaptı:

“2. çeyrekte ekonomide yüzde 5.1 oranında büyüme yaşanırken, aynı dönemde istihdam artışı yüzde 3.8 ile sınırlı kaldı. Asıl vahim tablonun yaşandığı imalat sanayiinde Haziran 2017’de yıllık üretim artışı yüzde 3.8 iken, istihdam artışı ise sadece yüzde 0.5’te kaldı.”

DİSK-AR’ın işsizlik ve istihdamla ilgili öneri ve değerlendirmeleri şöyle:

* Dar tanımlı işsizlik yüzde 10’un üzerinde seyrederken, yaratıldığı söylenen istihdam yapay, hayali ve eğreti niteliktedir. n TÜİK’e göre istihdamda son bir yılda 1 milyon 52 bin kişilik bir artış yaşandı ancak TÜİK istatistikleri istihdamda yaşanan artışın gerçek nedenlerini ortaya koymamaktadır.

* SGK verilerine bakıldığında gerçek tüm çıplaklığı ile ortaya çıkmaktadır. SGK verilerine göre çırak, stajyer ve kursiyer sayısında son bir yılda 1 milyon 250 bin artış yaşandı.

* İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımına son verilmelidir. “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37.5 saate düşürülmelidir.

Kadınlarda işsizlik yüzde 34’e dayandı

TÜİK’in Haziran 2017 için açıklanan dar tanımlı işsizlik oranının bir önceki aya göre aynı kalarak yüzde 10.2 olarak gerçekleştiğinin hatırlatıldığı DİSK-AR’ın çalışmasında şu tespitlere yer verildi:

* Toplam işsiz sayısı bir önceki yılın haziran ayına göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 251 bin olarak hesaplandı.

* Son dört yıldır haziran aylarında 6 milyon civarında gerçekleşen geniş tanımlı işsiz sayısı Haziran 2017’de 5 milyon 914 bin oldu, oranı ise yüzde 17.3 olarak gerçekleşti. Haziran verilerine göre 586 bin işsiz ise iş bulma ümidini kaybetmiş durumda.

* Tarım dışı genç işsizliği 1.5 puanlık bir artışla yüzde 24.5’e yükseldi. En büyük yükselişin yaşandığı tarım dışı genç kadın işsizliği 5.2 puan artarak yüzde 33.9 olarak gerçekleşti.