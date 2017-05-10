DİSK-AR: İstihdam seferberliğine rağmen istihdam düştü; Aralık-Şubat döneminde sigortalı sayısı 257 bin kişi azaldı!

DİSK Araştırma Enstitüsü'nün (DİSK-AR), Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalar, büyük teşviklere karşın, Aralık-Şubat döneminde toplam sigortalı sayısı 257 bin kişi azaldığını ortaya koydu.

DİSK-AR'dan yapılan açıklamada, "SGK Şubat 2017 dönemi sigortalı istihdam verilerini gecikmeli olarak yayınladı. 9 Mayıs 2017 günü açıklanan aylık sigortalı istatistiklerine göre Aralık 2016 ile Şubat 2017 arasında toplam sigortalı sayısında 257 bin kişilik azalma yaşandı. SGK verilerine göre Aralık 2016 tarihinde 21 milyon 132 bin olan toplam sigortalı istihdam Şubat 2017 tarihinde 20 milyon 874 bine geriledi. 'İstihdam seferliği' adeta istihdamı düşürdü" denildi.

Açıklamaya göre, sigortalı istihdamda en büyük düşüş 4-A statüsünde (ücret karşılığı çalışanlarda) yaşandı. 4-A kapsamında çalışan sigortalı sayısı Aralık 2016’da 15 milyon 355 bin düzeyindeyken, 237 bin kişilik azalmayla Şubat 2017’de 15 milyon 118 bine geriledi. Bunun yanında, 4-B kapsamındaki kendi hesabına çalışanlar, bağımsız çalışanlar 4 bin 200 kişi azalırken, 4-C kapsamında devlet memuru olarak çalışanlar da 16 bin 400 kişi bir azalma yaşandı.

"'İstihdam seferberliği' adı altında yürütülen kampanyalara ve işsizlik sigortasından aktarılan devasa kaynaklara rağmen toplam sigortalı istihdamda yaşanan azalma dikkat çekici" denilen DİSK-AR açıklamasında, şu konuların altı çizildi:

"Hükümet yetkililerinin 'istihdam seferberliği sonucu yüzbinlerce yeni istihdam yaratıldı' yönündeki açıklamaları SGK’nın Şubat 2017 verileri tarafından teyit edilmiyor. Tersine SGK verileri sigortalı istihdamda önemli bir düşüşe işaret ediyor. Sigortalı istihdamda yaşanan 257 bin kişilik azalma istihdam teşviklerinin yeni iş yaratamadığını ve amacına ulaşmadığı gösteriyor."