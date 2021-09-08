DİSK-AR: 2 ayda kayıtlı işsiz sayısı 244 bin arttı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) İŞKUR'un açıkladığı Ağustos 2021 istatistiklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, işten çıkarma yasağının sona ermesinin kayıtlı işsiz sayısında ciddi bir artışa yol açtığına dikkat çekildi. Değerlendirmede, temmuz- ağustos aylarında 244 bin artan kayıtlı işsiz sayısının 3,2 milyona yaklaştığına vurgu yapıldı.

Temmuz ayından itibaren işsizlik ödeneği için yapılan başvurulardaki artışa dikkat çekilen çalışmada, "Kayıtlı işsiz sayısı, temmuz ve ağustos aylarında 244 bin artışla 3,2 milyona ulaştı. İşsizlik sigortası ödeneği başvurularında da büyük artış var. Temmuz 2021'de işsizlik ödeneği başvurusu 232 bin kişiye yaklaştı. İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle birlikte işsizlikte tırmanış devam ediyor. Sadece temmuz 2021'de işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 232 bin oldu" denildi.

"İşsizlikte artış sürecek''

Mevsim etkilerinin sona ermesiyle işsizlikteki artışın süreceği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere de ver verildi:

"2021 temmuz ayı işsizlik ödeneği başvuruları önceki yılları aştı. 2019 temmuz ayında 201 bin olan işsizlik ödeneği başvurusu fesih yasağı döneminde (2020 temmuz) 96 bine gerilemişti. Fesih yasağının kalkması sonrasında (temmuz 2021'de) ise 232 bine yükseldi.

İşsizlikte artış sürecek. Fesih yasağının sona ermesinin kayıtlı işsiz sayısında tekrar ciddi bir artışa yol açtığı görülüyor. Bu artışın mevsim etkilerinin (tarım, inşaat, turizm) sona ermesiyle sonbahar aylarında hızlanması beklenebilir." (ANKA)