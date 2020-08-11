DİSK-AR: Geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı sayısı 17 milyon!

DİSK-AR, "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu"nu yayımladı. Raporda işsizlik ve iş kaybının toplamının 17,2 milyon olduğu bilgisi yer aldı.

TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarına göre mayıs döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artış ile 12,9 olarak gerçekleşti.

DİSK-AR'ın hazırladığı raporda ise TÜİK verileri için “TÜİK açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısı ile Covid-19’un yarattığı depremi yansıtmaktan oldukça uzaktır" denildi.

''TÜİK’in işsizlik hesaplama tekniği gerçeklikten uzak''

TÜİK’in işsizlik hesaplama tekniğinin Covid-19 gibi bir salgın döneminin etkilerini yansıtmaktan uzak olduğunun ifade edildiği raporda şu ifadeler yer aldı:

''TÜİK Covid-19 döneminde soru setinde gerekli değişiklikleri yapmamıştır. TÜİK, sadece araştırmanın yapıldığı referans haftasından geriye doğru 4 hafta içinde iş arayanları işsiz sayıyor. Oysa Covid-19 döneminde işten çıkarma yerine yaygın olarak kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği uygulanması nedeniyle milyonlarca işçi çalışmadığı halde istihdamda gözükmektedir. TÜİK’in yöntemine göre, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği alan işçiler iş aramadıkları için işsiz sayılmıyor. Bugüne kadar 3,5 milyon işçi kısa çalışma ödeneği ve 1,8 milyon işçi de ücretsiz izin ödeneği (nakdi ücret desteği) aldı. İŞKUR bu kişileri işsiz saymadı. Öte yandan kısa çalışma ödeneği alamayan, kayıt dışı veya kendi hesabına çalışıp işsiz kalanların önemli bir bölümü ise Covid-19 nedeniyle iş arama eğiliminde olmadığından işgücü piyasası dışına çıktılar ve onlar da işsiz sayılmadı.''

DİSK-AR’ın raporunda yer alan sonuçlar şöyle sıralandı:

''Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı Mayıs 2020’de 17,2 milyona yükseldi,

TÜİK’in dar tanımlı (resmi) işsizlik oranı ve sayısı gerçeği yansıtmıyor,

DİSK-AR, ILO’nun yöntemini esas alarak Covid-19’un yarattığı gerçek istihdam kaybını ve işsizliği hesapladı,

Covid-19 Mayıs 2020’de en az 8,6 milyon yeni eşdeğer istihdam kaybı ve işsize yol açtı,

Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı oranı yüzde 50 olarak hesaplandı,

Kadınlar Covid-19’dan daha fazla etkileniyor: Kadın iş gücü yüzde 12, kadın istihdamı yüzde 10,5 azaldı,

İstihdam bir yılda 2 milyon 411 bin kişi azaldı,

İşbaşında olanların son bir yılda sayısı 6,4 milyon kişi azaldı,

Ümitsiz işsizlerin sayısı bir yılda 558 binden 1 milyon 358 bine yükseldi.''

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