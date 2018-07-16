DİSK-AR: İşsizlik arttı, istihdam düştü

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR), TÜİK’in açıkladığı Nisan dönemi işgücü istatistiklerini değerlendirdi. DİSK-AR, TÜİK'in işsizlik oranını 0,9 puanlık azalış ile yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleştiğini açıklamasına rağmen, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizliğin yüzde 10,3 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Yayınlanan raporda işsizlik oranın bir önceki aya göre 0,4 puan artış gösterdiği görüldü. Mevsim etkilerinden arındırılmış standart işsiz sayısı 103 bin artarak 3 milyon 188

binden 3 milyon 291 bine yükseldi. Tarım dışı işsizlik yüzde 12,2 olarak gerçekleşirken, mevsim etkilerinden arındırılmış genç işsizliği yüzde 17,9 oldu.

'Geniş tanımlı' işsizlik yüzde 17,3

TÜİK tarafından açıklanan rakamların 'dar tanım' temel alınarak oluşturulduğunu ifade eden DİSK-AR, bu yöntemin 'iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar'ı kapsamadığını ifade ediyor. 'Geniş tanım' temel hazırlanarak oluşturulan rapora göre çalışmayan nüfusun 1 milyon 500 binini iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar meydana getirdi. Bunun 1 milyon 38 binini kadınlar oluşturdu.

Geniş tanımlı toplam işsiz sayısı 5 milyon 872 bin, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 17,3 olarak hesaplandı. Kadın işsizliği yüzde 12,6, genç kadın işsizlik oranı yüzde 22 olarak gerçekleşti. Verilere göre yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanların işsizlik oranı yüzde 10,9 olarak hesaplandı.

Raporda, Türkiye'de 2,5 milyonu aşkın gencin ne eğitimde ne de istihdamda yer almadığı belirtilirken, bu oranın yüzde 21,3 olduğu ifade edildi.

İstihdamda düşüş yaşandı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise düşüş yaşandığı belirtilen raporda, ''TÜİK Nisan ayı mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam 28 milyon 818 bine düşmüştür'' denildi. Buna göre istihdam bir önceki

döneme göre 34 bin kişi azaldı. Öte yandan mevsimsel etkilerden arındırılmış istatistiklerin son 5 ayın en düşük istihdamının yaşandığını gösterdiği ifade edildi.

OECD içinde en yüksek 4. işsizlik oranı

DİSK-AR raporunda yer verilen OECD istatistiklerine göre Türkiye işsizlik sıralamasında önlerde yer aldı. OECD’nin Mart 2018 verilerine göre OECD ülkeleri arasında en yüksek işsizlik 20,1 ile Yunanistan’da görülürken bu sırayı İspanya, İtalya ve Türkiye izledi.

DİSK-AR raporunun tamamı için tıklayın.

TÜİK'in açıkladığı işsizlik verileri için tıklayın.