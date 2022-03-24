DİSK-AR: İşsiz sayısı pandemi öncesi döneme göre 1,4 milyon kişi arttı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) 2021 yılı işsizlik raporunu açıkladı. DİSK-AR'ın araştırma sonucuna göre işsiz sayısı pandemi öncesi döneme göre (2019) 1,4 milyon kişi artış kaydetti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan Geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) ise 8,8 milyon kişi olarak kaydedildi.

DİSK-AR, çalışma çağında olan (15 ve yukarı yaştakiler) 63,7 milyon kişinin 19 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı olarak çalıştığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 yılına ilişkin açıklanan iş gücü verilerinde ise aynı dönemde işsiz sayısı 121 bin kişi azalışla 3 milyon 919 bin kişi olarak kaydedilirken, işsizlik oranı yüzde 12 olarak açıklandı. İstihdam edilenlerin sayısı ise 2021 yılında bir önceki yıla göre 2 milyon 102 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişi, istihdam oranı ise 2,5 puanlık artış ile yüzde 45,2 olarak ifade edilmişti.

TIKLAYIN: TÜİK: İşsizlik 2021'de 1,1 puan azalışla yüzde 12 oldu

Geniş tanımlı genç işsizlik yüzde 43

DİSK-AR'ın araştırmasına göre gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı 2021'de yüzde 43 olarak gerçekleşti. DİSK-AR'a göre genç işsizlik dar tanımlı genç işsizlikten 20,4 puan fazla oldu. Genç kadınlarda ise geniş tanımlı işsizlik yüzde 54 olarak hesaplandı.

Yine DİSK-AR verilerine göre her 100 kadından 16,7'si kayıtlı ve zamanlı olarak istihdam ediliyor.

TÜİK verilerine göre ise 2021'de genç işsizlik yüzde 22,6 düzeyinde.