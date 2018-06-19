DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı 6 milyon

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) TÜİK’in dün açıkladığı Mart dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırmasını verilerini değerlendirdi. TÜİK'in 3 milyon 210 bin kişi olarak açıkladığı işsiz sayısı DİSK-AR verilerine göre 6 milyon.

TÜİK'in dün yayınladığı açıklama için tıklayın.

DİSK-AR, geniş tanımlı işsizlik oranını ise yüzde 17,7 olarak hesapladı, tarım dışı isizlik oranı yüzde 19,9 olarak gerçekleşirken kadın işsizliği yüzde 13,2, genç kadın işsizliği ise yüzde 22,7 oldu.

Yüksek öğrenim mezunları arasındaki işsizlik yüzde 11,1 ne eğitimde ne istihdam da olanların oranı yüzde 21,8 olarak açıklandı. 2 milyon 600 bin gencin ne eğitimde ne istihdamda yer almadığı belirtildi.

TÜİK tarafından açıklanan oranının yüzde 10,1 olarak açıklanmasına sebep olarak 'dar tanım'ı gösteren DİSK-AR'ın 'geniş tanımlı' işsizlik rakamlarına göre sayısı 1 milyon 580 kişiyi bulan 'iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar' da işsizler arasına dahil. Bunun yanında 635 bin kişinin ise iş bulma ümidini kaybetmiş durumda olduğu ifade edildi. DİSK-AR'ın Standart işsizlik hesaplaması dışında alternatif ve gerçek bir işsizlik hesaplama yöntemi olarak tarif edittiği geniş tanımlı işsiz sayısının 6 milyon civarında seyrettiği raporda yer aldı.

Raporda OECD verilerine de yer verildi. Buna göre en yüksek boşta gezer genç oranı Türkiye’de. OECD 2016 verilerine göre 15-19 yaş grubunda OECD ortalaması yüzde 13,9 olan ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı Türkiye’de 28,2 seviyesinde. İspanya, Yunanistan ve İtalya dışında genellikle yüzde 17’nin altında olan oran Norveç’te 9,2, Hollanda’da 7,8, İzlanda’da ise 5,2 düzeyinde bulunuyor.

Detaylı DİSK-AR raporu için tıklayın.