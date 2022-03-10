DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 459 bin

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) geniş tanımlı işsiz sayısının Koronavirüs salgını öncesine göre,1 milyon 103 bin artarak Ocak 2022’de 8 milyon 459 bine yükseldiğini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranın (âtıl işgücü) yüzde 22,9 olduğu kaydedilen raporda, TÜİK ve İŞKUR’un işsizlik verileri arasındaki uçurumun devam ettiği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak dönemine ilişkin işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre işsizlik ocak ayında yüzde 11,4 olurken, işsiz sayısı 21 bin artışla, 3 milyon 859 bin kişi olarak gerçekleşti. TÜİK’in açıklamasının ardından DİSK-AR, “İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu”nu yayımladı.

DİSK-AR, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısını Ocak ayında 8 milyon 459 bine yükseldiğin açıkladı.

DİSK-AR raporunda “Cinsiyete göre işsizlik oranlarında kadın işsizliği tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olarak görülmeye devam ediyor” denildi.

Geniş tanımlı işsizlikte, işsiz erkeklerin oranı yüzde 19,7 seviyesinde gerçekleşirken, kadınlar da bu oranın yüzde 28,8 olduğu belirtildi. Kadın ve erkeklerin geniş tanımlı işsizlik oranındaki farkı böylece yüzde 9,1 olarak kaydedildi.

Rapora göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,3 iken kadınlarda ise yüzde 13,6 olarak gerçekleşti. Rapora göre, son bir yılda 78 bin kadın işsiz kalırken erkek işsizliği 239 bin azaldı.

Raporda dar tanımlı genç kadın işsizliğinin ise yüzde 27,6 olduğu belirtildi.

TÜİK ve İŞKUR’un işsizlik verileri arasındaki uçurumun devam ettiği belirtilen raporda, “İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı Ocak 2021 ve Ocak 2022 arası bir yıllık dönemde 209 bin kişi arttı. TÜİK’e göre ise son bir yılda dar tanımlı işsiz sayısı bu dönemler arası 162 bin azaldı. Böylece iki veri arasındaki işsizlik sayısı farkı 435 bin oldu. İŞKUR’daki işsiz sayısı artışının ise 209 binlik büyük kısmı kadınlardan oluşuyor.

Ancak TÜİK yıllık işsizlik verilerinde bu eğilim yer almıyor. TÜİK’in yıllık işsizlik verilerinin salgın dönemindeki işten çıkarma yasağı nedeniyle karşılaştırılabilir olmadığını ve yıllık karşılaştırmada ciddi sorunlar olduğunu düşünüyoruz.” denildi.

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