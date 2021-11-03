DİSK-AR: Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 35-40 arasında

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), ekim ayı enflasyonuna ilişkin, “Dar gelirlilerin gıda enflasyonu yüzde 35-40 aralığında. Emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 34,9” açıklaması yaptı.

DİSK-AR, TÜİK tarafından yüzde 27,41 olarak açıklanan ekim ayı gıda enflasyonunun, emeklilerde yüzde 34,9 olduğunu açıkladı. Buna göre; düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu ise yüzde 35,3 oldu. En düşük gelirli yüzde 20’nin gıda enflasyonu ise yüzde 40,5 olarak açıklandı. DİSK-AR’ın enflasyon açıklaması şöyle:

"Gıda enflasyonu 2005'ten bu yana ekim aylarındaki en yüksek ikinci artışı yaşadı"

"Pahalılık durmuyor. Enflasyonda tırmanış sürüyor. TÜİK, resmi enflasyonu yüzde 19,89 olarak açıkladı. Üretici fiyat artışları ise yüzde 46,31’e fırladı. Resmi gıda enflasyonu, yüzde 27,41 olarak açıklandı. TÜFE-ÜFE farkı, yüzde 26,4 oldu.

Dar gelirlinin mutfağında yangın var. DİSK-AR tarafından hesaplanan dar gelirlilerin gıda enflasyonu, yüzde 35-40 aralığında. Emeklilerin gıda enflasyonu, yüzde 34,9. Düşük gelirli 2. yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 35,3, en düşük gelirli yüzde 20’nin gıda enflasyonu ise 40,5 oldu.

Gıda enflasyonunda, 2005’ten bu yana ekim aylarındaki en yüksek ikinci artış oldu. Gıda fiyatları, son iki yılda yüzde 48,4 arttı. Son iki yılda resmi genel enflasyon yüzde 34,1 artarken gıda fiyatlarındaki artış yüzde 50'ye yaklaştı.”