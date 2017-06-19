DİSK, 'Adalet Yürüyüşü'ne katılacak

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"ne katılma kararı aldı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin imzasıyla yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Adalet halkın ekmeğidir, işçilerin geleceğidir. Adaletin olmadığı yerde işçilerin hakları gasp edilmekte, halkın ekmeği çalınmaktadır. Adalet olmazsa demokrasi olmaz. Adalet olmazsa barış olmaz. Adalet olmazsa sendikal hak ve özgürlükler olmaz. Adalet olmazsa iş olmaz, aş olmaz, ekmek olmaz. Bu tespitlerden hareketle DİSK Yönetim Kurulu adalet yürüyüşlerine ve nöbetlerine destek verme kararı almıştır.”