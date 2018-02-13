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DİSK 51 yaşında

DİSK, bugün saat 12.00'de, direnişteki Kod-A işçilerini ziyaret edecek

13 Şubat 2018 14:02

51. kuruluş yıl dönümü kutlayan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yaptığı açıklamada, “Onurlu bir geçmişi aydınlık bir geleceği olan, Türkiye işçi sınıfının, dünya emek hareketinin ve halkın umudu DİSK, 51. kuruluş yıl dönümünde tüm üyelerini ve dostlarını direnen işçilerle beraber olmaya çağırıyor” dedi.

Türkiye Maden-İş, Lastik-İş, Gıda-İş, Basın-İş ve Türk Maden-İş sendikaları tarafından 13 Şubat 1967 tarihinde kurulan DİSK, 1970’lerde örgütlenen 15-16 Haziran Direnişi, 1 Mayıslar, DGM Direnişi, 16 Mart Faşizme İhtar Eylemi ve Demokrasi Mitingleri nedeniyle her zaman hedefte oldu. Kurucu Genel Başkan Kemal Türkler bir suikast ile öldürüldü. 12 Eylül askeri darbesi sonrası yöneticileri hapishanelere atıldı, öldürüldü, faaliyetleri yasaklandı ve mal varlığına el konuldu. DİSK’in 261 yöneticisi ve 3 uzmanı cunta mahkemelerinde toplam 2 bin 53 yıl hapis cezası aldı. 1991’de mahkemenin kararının bozulmasının ve beraata karar verilmesinin ardından 1992’de DİSK’in faaliyetleri yeniden başladı.

DİSK, 51. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, bugün saat 12.00’de, direnişteki Kod-A işçilerini ziyaret edecek.

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