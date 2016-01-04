DİSK: 2015 yılında 73 madenci yaşamını yitirdi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2015 yılında 73 madencinin ‘iş kazası’ sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. DİSK’e bağlı Dev Maden Sen’in hazırladığı raporda 92 madencinin de iş kazası sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bianet’in haberine göre Maden Sen, Türkiye çapında madenlerde 99 “iş kazası”nın meydana geldiğini, 73 işçinin hayatını kaybettiğini, 92 işçinin tedavi için hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Ölen 73 işçiden 5'i Türkiye Taş Kömürü'ne (TTK) ait maden ocaklarında geri kalanı ise özel şirketlere ait ocaklarda çalışıyordu.

2014'te 386 madenci ölmüştü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre, 2014 yılında madenlerde 386 madenci ölmüştü. Manisa Soma'da 301 işçinin öldüğü Türkiye'nin en büyük maden iş cinayeti de 13 Mayıs 2014'te yaşanmıştı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre, 2013'te ise 93 madenci ölmüştü. Dev Maden Sen açıklamasında gerçek sayının 73'ten çok daha fazla olabileceğini belirtti.