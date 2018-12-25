DİSK: 2 bin 20 lirayı yeterli bulmak mümkün değil

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2019 yılı için 2 bin 20 TL olarak belirlenen asgari ücreti düşük bulduklarını söyledi. Çerkezoğlu, asgari ücretin 2 bin 800 TL olması gerektiğini ifade etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını yaptı. Toplantının ardından 2019 yılında uygulanacak asgari ücret 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Böylece, net asgari ücret yüzde 26,05 zam görmüş oldu.

Gazete Duvar'da yer alan haber göre, 2019 için belirlenen asgari ücret rakamını değerlendiren DİSK’in Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “2 bin 20 lira olarak açıklandı ve bu bizim açımızdan düşük bir rakam. Biz DİSK olarak asgari ücretin bir geçim ücreti olabilmesi için 2 bin 800 TL olması gerektiğini söylüyoruz" dedi.

Asgari ücretin enflasyon ve milli gelir karşısındaki kaybının karşılanması gerektiğini ifade eden Çekeroğlu, "2019 yılıyla birlikte içerisine girilen kriz koşulları düşünüldüğünde 2 bin 20 rakamı, 2019 yılı boyunca işçilerin, emekçilerin, bizlerin çalışma ve yaşam koşulları açısından yeterli bir rakam değil” değerlendirmesinde bulundu.

"2 bin 20 lirayı yeterli bulmak mümkün değil"

Bin 603 TL’den 2 bin 20 TL’ye çıkan asgari ücreti sadece enflasyonla değerlendirmenin doğru olmadığını belirten Çerkezoğlu, “Enflasyon oranında artış söz konusu ama sadece enflasyon değil bizim için önemli olan asgari ücretin alım gücüdür ve milli gelirden aldığı paydır. Açlık sınırının bin 900 lira olduğu, yoksulluk sınırının 6 bin liranın üzerinde olduğu bir ülkede 2 bin 20 lirayı yeterli bulmak mümkün değil. Biz ayrıntılı değerlendirmeyi önümüzdeki saatlerde de paylaşacağız” dedi