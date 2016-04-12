DİSK: 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz

DİSK , 1 Mayıs kutlamalarının Taksim Meydanı’nda yapılmasını kararlaştırdı. CHP İl Başkanı Cemal Canpolat’ın “Taksim’de ısrarcı olmayalım” ifadesi yer almıştı. DİSK Başkanı Kani Beko 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkıp çıkmayacaklarına Başkanlar Kurulu'yla karar vereceklerini açıklamıştı.

Diğer emek örgütleri ile birlikte geçen yıl yapılan 1 Mayıs çağrısı için açılan davada beraat ettiklerini anımsatan DİSK, AİHM’nin Taksim ile ilgili verdiği ‘Taksim 1 Mayıs alanıdır’ yönünde kararına da değindi.

Dün toplanan DİSK Başkanlar Kurulu, KESK, TMMOB, TTB gibi diğer emek örgütleri ile görüşülerek bu konuda ortak bir karar alınması gerektiğini ifade ederek “1977’de Taksim’de katledilen 37 arkadaşımız var. 1 Mayıs birlik ve beraberliğin adresinin orası olması gerekiyor” sözlerini kaydetti.

Cumhuriyet'teki habere göre, kutlamaların kimseye zarar gelmeden yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan DİSK, 2013’ten bu yana kutlamalara kapalı olan Taksim’in kutlamalara açılması gerektiği görüşü de dile getirildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat önceki günkü gazetemizde manşetten yayımlanan açıklamasında 1 Mayıs için Taksim’i takıntı haline getirmemek gerektiğini belirterek, “Neresi gösterilirse orada 1 milyon kişiyle buluşalım” demişti.