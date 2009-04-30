DİSK 1 Mayıs'ta Taksim'de

Tempo24



Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 1 Mayıs'ı Taksim'te kutlamakta kararlı olduklarını açıkladı.



Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan edilmesinin ardından 1 Mayıs, yarın başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde kutlanacak.



İstanbul Valisi: Taksim olmaz, güç kullanırız



İstanbul Valisi Muammer Güler, DİSK ve KESK’le 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanmaması yönünde uzlaşma sağlandığını belirterek, konfederasyon ve sendika temsilcilerinin yarın saat 11.00’de Taksim Meydanı’na çiçek bırakacağını açıkladı.



Güler, "İşçi kuruluşlarımızın yöneticilerini, temsilcilerini, şube yöneticilerini makul bir sayıda yarın Taksim’de çiçeklerle karşılamak üzere bekliyoruz. Türk-İş de 500-600 kişilik bir grupla meydanda olacak. Hak-İş de en fazla 1000 kişilik bir grupla yerini alacak. Saat 08.30 ile 09.30 arasında Türk-İş, saat 10.00 ile 11.00 arasında Hak-İş ve saat 11.30 ile 12.30 arasında ise DİSK ve KESK gibi sendikalar Taksim Meydanı’na çiçek bırakacak" dedi.



Pangaltı'da saat 10.00'da yapılacak toplanmanın kanunsuz olacağını söyleyen Güler, polisin müdahale edeceği uyarısında bulundu.



Vali Güler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, yarınki tedbirleri son kez gözden geçirdiklerini ve bazı hususları yeniden açıklamak istediğini ifade ederken, kamuoyuna bazı açıklamalar yapıldığını anımsattı.



DİSK Genel Başkanı Çelebi'nin, Pangaltı'da toplanacaklarına yönelik yaptığı açıklamayı hatırlatan Güler, "Pangaltı'da böyle bir toplantının yapılması, kitlelerin oraya getirilmesi, makul sayının çok üzerinde miting niteliğinde bir araya gelinmesinin kanunsuz toplantı olacağı hususunu buradan hatırlatırım. Biz, Türk-İş'e ve Hak-İş'e hangi izni vermişsek, onlara da benzeri sayıdaki hakkı kullandıracağız" diye konuştu.



Güler, on binleri veya daha fazla kişiyi getirip polisin karşısına dikmenin kanunsuz toplantıya teşvik olacağını belirterek, böyle bir şeye izin verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.



Taksim'de Türk-İş'in 500-600, Hak-İş'in de bin kişilik bir katılımının söz konusu olacağının söylendiğini kaydeden Güler, DİSK ve diğerlerine de buna benzer bir katılımla oraya gelebileceklerinin ifade edildiğini aktardı.



Aynı yerde CHP milletvekillerinin de toplanarak, oradan alana geleceklerini ifade ettiklerini anlatan Güler, şunları kaydetti:



"Onlara da gerekli kolaylık sağlanacaktır. Taksim'e bekliyoruz. Ancak bir kanunsuz toplantı olarak oraya kitleleri çağırmanın uygun olmadığını düşünüyorum. Birçok grup oraya illegal yoldan gelmek için, olaylara girişmek için birtakım hazırlıklar yapmaktadır. Pangaltı'da toplanılması konusunda, sadece kendilerinin yöneticileri, temsilcileri ve yurt dışından gelen milletvekillerinin, sendika konfederasyonlarının katılımına iştirak edeceklerse, o sayıdaki katılım için orada toplanmalarına izin verilecektir. Onun dışındaki toplantılar söz konusu olmayacaktır."



Vali Güler, kitleleri oraya getirip de sonra "polis bunlara izin vermedi" demek gibi bir emrivakiyi kabul etmenin asla mümkün olmayacağını belirterek, geçen yıl da benzeri bir durumun yaşatıldığını vurguladı.



Trafikle ilgili bir soru üzerine de Güler, sadece Kabataş füniküler hattı ile Taksim metro hattının bir süre aksayacağını, belediye otobüslerinin de Taksim'de bekletilmeyeceğini ifade ederek, oluşabilecek kalabalığın trafiğin aksamasına sebep olup olmayacağını bilemediklerini ve böyle bir şeyin olmasını da istemediklerini kaydetti.



Vali Güler, oraya polisle çatışmak için gelecek gruplar olacağını bildiğini dile getirerek, "Bırakın da onlarla, kanunsuz davrananlara karşı polis mücadele etsin, ama işçi kuruluşlarıyla bizi kalabalıklar oluşturarak karşı karşıya getirmesinler" dedi.



İstanbul Valisi Muammer Güler daha önce yaptığı açıklamada da, 1 Mayıs için Taksim’de temsili manada çiçek bırakılmasına ve ardından da basın açıklaması yapılmasına izin verdiklerini belirtmiş, geniş katılımlı bir mitinge ise kesinlikle izin verilmeyeceğini açıklamıştı.



DİSK: Makul sayıda Taksim’de olacağız



KESK’le birlikte Ankara’da bir basın toplantısı yapan DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi de, yarın saat 10.00’da Pangaltı’da makul sayıda toplanacaklarını ve bu sayıyla Taksim’e çıkacaklarını açıkladı. Çelebi, 70’ten fazla örgüt bir araya geleceği için makul sayılarının fazla olabileceğini ifade etti.

Yurtdışından birçok sendikacının yarın kendileriyle birlikte Taksim’de olacağını belirten Çelebi, 1 Mayıs’ın resmi tatil edilmesini önemli bulduklarını vurguladı.



Talebimiz inatlaşma değil



“Türkiye emekçi sınıfı, bu mücadeleyi büyük bedeller ödeyerek kazandı" diyen Çelebi, şöyle devam etti:

"Taksim’deki talebimiz bir inatlaşma değildi, tersine bir inancın, özgürlük mücadelesinin sembolüydü. Bu anlamda toplumun sesiyiz ve vicdanıyız.

Bugüne kadar, sabır ve ısrarla Taksim’de olacağımızı ifade ettik. Bugün isterdik ki, Türk-İş ve diğer örgütlerle birlikte olabilelim. Ancak, İŞÇİ sınıfın bu mücadelesinde zaman zaman ayrışmalar oluyor. Bu bir ilkesel duruşun yansımasıdır, böyle algılanmasını istiyoruz. Yoksa bir başka kopukluk yaratma amacında değiliz.



İşin başında başka adresler de olduğu için sapmalar oldu, 1 Mayıs’ın yeri ve içeriği konusunda da zikzaklar oldu, bunları bütün kamuoyu biliyor. Dilerdik ki, çok daha görkemli, 500 binden fazla insanın buluştuğu bir coşkuyu Taksim’e taşıyalım. Ama ayrışmalar ve ikili politikalar bu süreci engelledi.



Bugün geldiğimiz noktada, yarın saat 10.00’da Pangaltı’da makul bir sayıyla toplanacağız. Makul sayımız diğer örgütlerle kıyaslanmamalı, çünkü Türkiye’nin ana muhalefet partisi de dahil tüm partileri, demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri, başka sendikalar ve yazarların da yer aldığı 70’i aşkın örgütün ifade edilebileceği makul kalabalıktan bahsediyoruz. Gelinen bu aşamayı önemli buluyoruz.

Biz asla gerginliğin tarafı ve en ufak şiddet içeren yaklaşımın içerisinde olmayacağız. Özüne uygun özgür ortamda yarın Taksim’de olmak istiyoruz."



KESK: Devlet bizimle inatlaşıyor



İstanbul Valisi Muammer Güler’le son görüşmeyi yapan KESK Başkanı Sami Evren ise "1 Mayıs’ın tatil edilmesi yıllarca verdiğimiz mücadelenin kazanımıdır. Türkiye’de yarın 50’ye yakın ilde 1 Mayıs’ı coşkuyla kutlayacağız."dedi.

Taksim tartışmasının artık sadece Türkiye’ye özgü bir tartışma olmaktan çıktığını ifade eden Evren şunları söyledi:

"Konuştuğumuz yer sadece bir alan değildir, demokrasi mücadelesinin bir parçasıdır. Çünkü Taksim duyarlılığımız 1977 katliamı ve devletin inatlaşmasından kaynaklanmaktadır.

Demokratik ülkelerde devlet ’ben istediğimi yaparım, ben zor kullanırım, yurttaş benim kurallarıma uyacak’ diyemez. Demokratik devlet yurttaşların, sendikaların taleplerini algılamak ve gereğini yerine getirmek zorundadır.

1 Mayıs’ın tatil edildiği bir günde emekçileri yok sayarsanız o devlet demokratik olmaz. 1 Mayıs alanı Taksim alanıdır. Bu talebimizin gereği yerine getirilmek durumundadır. 4 konfederasyon birlikte davranmış olsaydık Taksim Meydanı açılacaktı. Bu konuda hiç bir şüphemiz yok. Ancak bu birlikteliği sağlayamamanın üzüntüsü içindeyiz. 2010’daki 1 Mayıs’ta artık birlikte olmak zorundayız. Birlik ve dayanışma bayramında bir arada olursak kazanacağımızın bilincindeyiz.



Bir miting yapmıyoruz. Buranın miting alanı olmadığını tarif etmediler. Biz de zaten Taksim’de bir miting planlamıyoruz. Pangaltı’da makul sayıda toplanacağız. Türk-İş Hak-İş gibi örgütler başka bir yerde miting yapıyorlar. Biz 70’e yakın örgüt Pangaltı’da toplanacağız. Yüze yakın milletvekili, yüzden fazla uluslararası heyet geliyor. Sendikaların temsilcileri var. Herhangi bir sayı telaffuz etmek doğru değil.



Biz burada bir mitin tasarlamadığımıza göre Emek ve Dayanışma gününü kutlamak için Taksim’e gelirken bir yerde toplanmak durumundayız. Miting olmayacağına göre sayının makul olacağını söylüyoruz. Görüşmelerimizde belli bir esnekliği hissettik. Böyle bir polemik devam edecek olursa bunu doğru görmüyoruz. Biz sayın valinin açıklamasına karşı bir açıklama yapmak istemiyoruz. Valinin üzerinde durduğu geçen yılki görüntülerin ortaya çıkmaması konusunda bir mutabakatımız var."



1 Mayıs, yarın başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde kutlanacak. Sendikalar, 1 Mayıs için büyük ölçüde hazırlıklarını tamamlarken, kutlamalarını İstanbul’un farklı yerlerinde yapacaklar.

Öte yandan, kutlamaların yoğunlaşacağı İstanbul ve Ankara’da geniş güvenlik önlemleri de alınacak.



Yabancı sendikacılar da Taksim’de



DİSK’in daveti üzerine Almanya, Belçika, Fransa, Filistin, Suriye, Yunanistan, Portekiz, İsviçre, ABD, Japonya, İngiltere, Hollanda, Kıbrıs, Hindistan gibi ülkelerden gelen uluslararası heyet de, yarın saat 10.00’da Pangaltı’daki buluşma noktasında olacak.



TÜRK-İŞ ve KAMU-SEN Kadıköy’de



1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için İstanbul Valiliğine başvuran Türk-İş, valiliğin talebi reddetmesi üzerine, kutlamalarını Kadıköy’de yapacak.

Türk-iş Genel Başkan Mustafa Kumlu, Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu’nun da katılımıyla, 1 Mayıs’ta İstanbul’da Kadıköy İskele Meydanı’nda kutlama yapacak. Türkiye Kamu-sen de bu yıl 1 Mayıs’ı Türk-İş’le birlikte Kadıköy Meydanı’nda kutlayacak.



Ankara’da 1 Mayıs



Ankara’daki 1 Mayıs kutlamalarının merkezi ise Sıhhiye Meydanı olacak. 1 Mayıs mitingine katılacaklar öncelikle Ankara Gar Binası önünde toplanacak. Kortej oluşturulmasının ardından buradan saat 13.30’da Sıhhiye Meydanı’na doğru yürüyüşe geçilecek. Sıhhiye Meydanı’ndaki mitingin saat 14.30 sularında başlaması öngörülüyor.



Sıhhiye Meydanı’ndaki mitingde, Türk-İş ve KESK’i temsilen birer kişi katılımcılara hitap ederek, konuşma yapılacak. Mitinge, siyasi partiler, meslek ve sivil toplum örgütleri de destek verecek. Ankara’daki 1 Mayıs mitingi nedeniyle, saat 12.00’den itibaren Talatpaşa Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve Osmanlı Kavşağı’ndan Kızılay’a yönelik trafik akışı kesilecek. Metronun Sıhhiye durağı da hizmete kapatılacak.