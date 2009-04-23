DİSK, 1 Mayıs'ta Taksim'de

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanlar Kurulu, "DİSK'in, İstanbul'da Taksim dışında hiçbir yerde 1 Mayıs kutlaması yapmayacağını" bildirdi.



DİSK Genel Merkezi'nde bugün toplanan DİSK Başkanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Konfederasyonun, 1 Mayıs'ın TBMM'de bayram ve resmi tatil olarak kabul edilmesini, "100 yıllık bir umut ve mücadelenin sonuçlandırılması" olarak değerlendirdiği belirtilerek, "Bu mücadelenin TBMM tarafından hukuki statüye kavuşmasını sağlayan tüm parlamenterlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadesine yer verildi.



DİSK'in, bu mücadelenin hukuki zemine ulaşmasında büyük bir kilometre taşı olan 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anarken, bu katliamın açığa çıkarılması için mücadelesini sürdürmeye kararlı olduğu belirtilen açıklamada, "1 Mayıs 1977 katliamı sonuçlandırılmadan ve failleri ortaya çıkarılmadan demokratikleşmeden söz edilemeyeceği" ifade edildi. Açıklamada, şöyle devem edildi:



‘İnatlaşma değil, demokrasi inancı’



"1 Mayıs kutlamasının merkezi Taksim'dir, yasaklanamaz. DİSK, İstanbul'da Taksim dışında hiçbir yerde 1 Mayıs kutlaması yapmayacaktır. Taksim, bir inatlaşma sorunu değil, demokratikleşmeye duyulan inanç ve ısrardır.



Sendikasız veya hangi sendika ya da emek örgütü üyesi olursa olsun tüm emekçilerin toplumsal vicdanı, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak istemektedir. Bu nedenle DİSK, 1 Mayıs'ın 'Emek ve Dayanışma Bayramı' olarak resmi tatil edilmesinden sonra, başta Türk-İş olmak üzere, bütün emek örgütlerine ve emek dostlarına yeniden durumu değerlendirmelerini, 1 Mayıs'ın İstanbul'da kitlesel, emek coşkusu, ortak kurallar çerçevesinde birlikte Taksim'de kutlanması çağrısı yapmayı görev bilir.



DİSK, diğer emek ve meslek odaları, demokratik kitle örgütleri ve siyasal partiler ile birlikte düzenlenen 1 Mayıs Taksim kutlamalarına, işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri, emeklileri, işsizleri, esnafı, tek ses, tek yürek olarak işsizliğe, yoksulluğa karşı, krizin sonuçlarına karşı, gelecek güzel günlere olan inancımızla, sloganları, bayrakları ve çiçekleriyle davet eder."



