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DİSK 1 Mayıs'ta Taksim'de

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi 1 Mayıs'la ilgili açıklamasında 'Tatil kazanımdır. 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz' dedi

15 Nisan 2009 03:00

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi 1 Mayıs'ın tatil edilmesi ve bayramı nerede kutlayacaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelebi şunları söyledi:

- 15 gün sonra emekçiler bayramlarını en güzel şekilde kutlayacak. Taksim Meydanı, 77 katliamının ardından 1 Mayıs'la özdeşlemiş ve 1 Mayıs meydanı olmuştur. Emekçilere en kanlı saldırı bu meydanda olmuştur. Bu gözyaşlarıyla ödediğimiz bir tarihdir. Bu nedenle Taksim, 1 Mayıs alanıdır.

- Her şeyin konuşulmaya başlandığı ve yavaş yavaş dosyaların açıldığı koşullarda 1 Mayıs 77 katliamından hiç sözedilmemesi manidardır.

- 1 Mayıs 1977 katliamının açığa çıkarılması içinde kararlılşığımız sürmektedir. Bu nedenle 1 Mayıs’ı İstanbul’da Taksim dışında başka bir alanda kutlamama kararlılığındayız.

- Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve insanca ücret için mücadele anlam bulmaktadır.

- 1 Mayıs’ın tatil ilan edilmek istenmesi emekçiler için önemli bir kazanımdır.

- Kimse atılan adımın emekçilere bahşedilen bir lütuf olduğunu düşünmemeli.

- Atılan adım 30 yıl önce gaspedilen hakkın iadesidir

- 1 Mayıs dünyada 167 ülkede birlik, dayanışma günü olarak bayram havasında yasaksız kutlanmaktadır

- Katliamın aydınlatılması için Meclis Araştırma Komisyonu bir an önce kurulmalıdır

- İktidarı, barış ortamına zarar verecek her türlü olaydan vazgeçmeye ve toplumsal barışa karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz

- Her türlü etkinliğe açık olan Taksim’in işçilere karşı uygulanan yasağın kalkması için girişimlerimizi sürdürüyoruz.

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