DİSK 1 Mayıs'ta Taksim'de

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi 1 Mayıs'ın tatil edilmesi ve bayramı nerede kutlayacaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelebi şunları söyledi:



- 15 gün sonra emekçiler bayramlarını en güzel şekilde kutlayacak. Taksim Meydanı, 77 katliamının ardından 1 Mayıs'la özdeşlemiş ve 1 Mayıs meydanı olmuştur. Emekçilere en kanlı saldırı bu meydanda olmuştur. Bu gözyaşlarıyla ödediğimiz bir tarihdir. Bu nedenle Taksim, 1 Mayıs alanıdır.



- Her şeyin konuşulmaya başlandığı ve yavaş yavaş dosyaların açıldığı koşullarda 1 Mayıs 77 katliamından hiç sözedilmemesi manidardır.



- 1 Mayıs 1977 katliamının açığa çıkarılması içinde kararlılşığımız sürmektedir. Bu nedenle 1 Mayıs’ı İstanbul’da Taksim dışında başka bir alanda kutlamama kararlılığındayız.



- Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve insanca ücret için mücadele anlam bulmaktadır.



- 1 Mayıs’ın tatil ilan edilmek istenmesi emekçiler için önemli bir kazanımdır.



- Kimse atılan adımın emekçilere bahşedilen bir lütuf olduğunu düşünmemeli.



- Atılan adım 30 yıl önce gaspedilen hakkın iadesidir



- 1 Mayıs dünyada 167 ülkede birlik, dayanışma günü olarak bayram havasında yasaksız kutlanmaktadır



- Katliamın aydınlatılması için Meclis Araştırma Komisyonu bir an önce kurulmalıdır



- İktidarı, barış ortamına zarar verecek her türlü olaydan vazgeçmeye ve toplumsal barışa karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz



- Her türlü etkinliğe açık olan Taksim’in işçilere karşı uygulanan yasağın kalkması için girişimlerimizi sürdürüyoruz.