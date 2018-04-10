DİSK, 1 MAYIS'IN MALTEPE MİTİNG ALANINDA KUTLANACAĞINI AÇIKLADI (2)

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Güven USTA / İstanbul DHA

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs programına ilişkin DİSK Genel Merkezi\'nde açıklama yaptı. Beko, 1 Mayıs\'ın Maltepe miting alanında kutlanacağını açıkladı.

Kani Beko açıklamasında, \"1 Mayıs meydanlarında işçiler, kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, işsizler; kadın erkek, genç yaşlı çocuk milyonlar buluşacak. Ve bu görkemli buluşmaları gerçekleştirmek için, başta İstanbul Maltepe\'de olmak üzere, Türkiye\'nin dört bir yanında 1 Mayıs\'ı DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak, tüm dostlarımızla kol kola, omuz omuza, örgütleyeceğimizi burada ifade etmek isteriz\" dedi.

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-Beko\'nun açıklaması

