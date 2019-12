DİSK: 1 Mayıs katliamını Öz araştırsın

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) avukatları, 1 Mayıs 1977 tarihinde Taksim Meydanı'nda yaşanan olayların soruşturularak suçluların yargılanması için Ergenekon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile görüştü.



Avukat Rasim Öz, beraberinde 2 meslektaşı ile birlikte öğlen saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile görüştükten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öz, Taksim'de 32 yıl önce yüz binlerce kişinin gözü önünde bir katliam işlendiğini belirterek, "32 yıldır bu davanın takipçisi durumundayız. Bu olayın faillerinin hiçbiri bugüne kadar yargı önüne getirilmediği gibi bir soruşturma dahi açılmadı. Bu davanın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Türk adaleti er veya geç bunları yargı önüne getirecektir ama maalesef bu iddia bugüne kadar gerçekleşmedi. Biz her yıl yinelediğimiz bu başvurularımızı yanıtlamayan bakanlıklar, emniyet genel müdürlükleri, İstanbul Valisi ve İstanbul Emniyet Müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunmaya geldik" dedi.



İlk kez Veli Küçük gibilere dokunuldu





Rasim Öz, bugün 18 bin faili meçhul cinayet olduğunu belirterek, "İlk defa Veli Küçük, Muzaffer Tekin ve İbrahim Şahin gibilerin parmağının ucuna dokunulmuştur. Ergenekon soruşturması kapsamında bir çok noktada kazılar yapılmasının kendilerini umutlandırdığını ifade eden Rasim Öz, "Eğer bu savcılık gerçekten derin devleti yok etmek istiyorsa, bizim başvuracağımız makam burasıdır. Sayın Zekeriya Öz ile görüştük. Kendisine 27 sayfalık dilekçemizi sunduk. Eğer Öz ve arkadaşları gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları olduklarını göstermek istiyorlarsa kendilerine böyle bir fırsat verdik. Delilleri sunduk" diye konuştu.



Ecevit'in gücü yetmedi



1 Mayıs olayının aydınlanması için her olanağı sonuna kadar denemek istediklerini belirten Öz, mücadelelerinin ölene dek süreceğinin altını çizdi. Öz, 1 Mayıs 1977'de ilk yaylım ateşi polisin başlattığını öne sürerek, şunları söyledi:

"Intercontinental otelinin çeşitli katlarından kürsüye kurşunlar yağdırdılar. Biz tesadüfen kurtulduk. Polis yapmadıysa, işbirliği halinde değillerse kim yapabilir bunları. Ecevit, 'ben iktidara gelirsem 1 Mayıs katliamının faillerini getireceğim' dedi. Evet sonradan 'bu işte gladyo var' dedi. Sonra ağzı tıkandı, gücü yetmedi. Ömrünün sonuna doğru kendisi Türkeşleşti. Karanlıkta kaldı."



Ayrı bir dava açılmasını istiyoruz



Son olarak, 1 Mayıs olayının Ergenekon davasıyla birleştirilmesi yönünde bir talepleri olmadığının altını çizen avukat Öz, "Ayrı bir dava olarak soruşturulup sanıkların yargılanmasını istiyorum. Ergenekonun birinci iddianamesinde 1 Mayıs olaylarına değinilmiş sadece. Dava içinden çıkılmaz hale getirildiği için birleştirme talebinde bulunmadık" dedi.



27 sayfalık dilekçe



Avukat Rasim Öz, daha sonra 1 Mayıs 1977 olaylarının araştırılması istemiyle "Ergenekon" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcılarına 27 sayfadan oluşan dilekçe verdi.



Kendisini "Kemal Türkler davasında müdahil ve 1 Mayıs 1977 olaylarının mağdurlarının avukatı" olarak tanıtan Rasim Öz, dilekçesini Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısı Zekeriya Öz'e sundu.



Öz, olayı "Ergenekon" soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcılarına, "Özel yetkili Cumhuriyet savcılarının yasa uyarınca insanlık suçlarına bakmakla görevlendirildiği" gerekçesiyle getirdiğini söyledi. Rasim Öz, "Şimdi eğer Zekeriya Öz ve arkadaşları, gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları olduklarını göstermek istiyorlarsa kendilerine böyle bir fırsat verdik" diye konuştu.



Öz: Bizden çok şey bekliyorsunuz



Bir gazetecinin, "Olayın Ergenekon davasıyla birleştirilmesini istiyor musunuz?" sorusunu Öz, "Hayır, ben böyle bir talepte bulunmuyorum. Ayrı bir dava olarak soruşturulup, sorumlularının yargılanmasını istiyorum" diye yanıtladı.

Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün konuyu inceleyeceğini ifade ettiğini belirten Rasim Öz, kendisine "Her şeyin altından kalkmamız mümkün değil. Bizden çok şey bekliyorsunuz" dediğini de aktardı. (aa)