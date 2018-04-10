T24 LogoT24 Logo
Gündem

DİSK 1 Mayıs kararını açıkladı

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü Hatay'da kutlayacaklarını açıklamıştı

10 Nisan 2018 14:26

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yaklaşırken sendikalar, kutlama yapacakları yerlerle ilgili kararını açıklıyor. DİSK-KESK-TMMOB-TTB 1 Mayıs 2018 programını DİSK Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu. Ortak açıklamayı yapan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, kutlama yapacakları alanın Maltepe olacağını söyledi. 

1 Mayıs'ın Maltepe miting alanında kutlanacağını duyuran Beko, "1 Mayıs meydanlarında işçiler, kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, işsizler; kadın erkek, genç yaşlı çocuk milyonlar buluşacak" dedi. Beko, şöyle devam ettı: 

"Ve bu görkemli buluşmaları gerçekleştirmek için başta İstanbul Maltepe'de olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs'ı DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak, tüm dostlarımızla kol kola, omuz omuza, örgütleyeceğimizi burada ifade etmek isteriz."

Taksim için İçişleri Bakanlığı ile görüştüklerini aktaran Beko, "'Biz bu yıl Taksim'i 1 Mayıs'ta açmayı düşünmüyoruz' dediler. Aynı görüşü İstanbul Valisi de belirtti. Maalesef üzülerek söylüyorum bu yıl da Taksim işçilere tekrar kapandı. 1 Mayıs 1977 yılındaki katledilen şehit arkadaşlarımızın katilleri bulununcaya kadar Taksim talebimiz devam edecek" diye konuştu.

2013'ten bu yana Taksim yasaklı

Taksim’de 1 Mayıs 2013’ten bu yana kutlamalara izin verilmiyor. DİSK, geçen yıl 'yasaklı' Taksim yerine Bakırköy Halk Pazarı’nda, diğer kurumlarla ortak kutlama yapmıştı.

TÜRK - İŞ de daha önce yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacaklarını duyurmuştu.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanlar Kurulu ise tüm emek örgütlerini ve sendikalarını1 Mayıs için Taksim Meydanı’na çağırmıştı.

Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklamada, "Saldırıların yoğunlaştığı, grev yasaklarının ardı ardına hayata geçirildiği, anti demokratik uygulamalarındisk, baskı ortamının yaygınlaştığı, sendikalara ve emek hareketine yönelik 1 Mayıs kutlama alanına ilişkin devam eden keyfi tutumun son bulması için bu yıl Taksim’de kutlamaların önemine dikkat çekiyoruz.” denmişti. 

ETİKETLER

disk1 mayıs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24