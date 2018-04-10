DİSK 1 Mayıs kararını açıkladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yaklaşırken sendikalar, kutlama yapacakları yerlerle ilgili kararını açıklıyor. DİSK-KESK-TMMOB-TTB 1 Mayıs 2018 programını DİSK Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu. Ortak açıklamayı yapan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, kutlama yapacakları alanın Maltepe olacağını söyledi.

1 Mayıs'ın Maltepe miting alanında kutlanacağını duyuran Beko, "1 Mayıs meydanlarında işçiler, kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, işsizler; kadın erkek, genç yaşlı çocuk milyonlar buluşacak" dedi. Beko, şöyle devam ettı:

"Ve bu görkemli buluşmaları gerçekleştirmek için başta İstanbul Maltepe'de olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs'ı DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak, tüm dostlarımızla kol kola, omuz omuza, örgütleyeceğimizi burada ifade etmek isteriz."

Taksim için İçişleri Bakanlığı ile görüştüklerini aktaran Beko, "'Biz bu yıl Taksim'i 1 Mayıs'ta açmayı düşünmüyoruz' dediler. Aynı görüşü İstanbul Valisi de belirtti. Maalesef üzülerek söylüyorum bu yıl da Taksim işçilere tekrar kapandı. 1 Mayıs 1977 yılındaki katledilen şehit arkadaşlarımızın katilleri bulununcaya kadar Taksim talebimiz devam edecek" diye konuştu.

2013'ten bu yana Taksim yasaklı

Taksim’de 1 Mayıs 2013’ten bu yana kutlamalara izin verilmiyor. DİSK, geçen yıl 'yasaklı' Taksim yerine Bakırköy Halk Pazarı’nda, diğer kurumlarla ortak kutlama yapmıştı.

TÜRK - İŞ de daha önce yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacaklarını duyurmuştu.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanlar Kurulu ise tüm emek örgütlerini ve sendikalarını1 Mayıs için Taksim Meydanı’na çağırmıştı.

Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklamada, "Saldırıların yoğunlaştığı, grev yasaklarının ardı ardına hayata geçirildiği, anti demokratik uygulamalarındisk, baskı ortamının yaygınlaştığı, sendikalara ve emek hareketine yönelik 1 Mayıs kutlama alanına ilişkin devam eden keyfi tutumun son bulması için bu yıl Taksim’de kutlamaların önemine dikkat çekiyoruz.” denmişti.