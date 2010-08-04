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DIŞİŞLERİNİN YENİ SÖZCÜSÜ SELÇUK ÜNAL ANKARA (A.A)

04 Ağustos 2010 17:44

-DIŞİŞLERİNİN YENİ SÖZCÜSÜ SELÇUK ÜNAL ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Dışişleri Bakanlığının yeni sözcüsü, Selçuk Ünal oldu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Burak Özügergin'in Zagrep'e atanmasının ardından yeni sözcü olacağı bir süredir kulislerde konuşulan Ünal, görevine bugün fiilen başladı. 1971 Ankara doğumlu olan Ünal, T.E.D. Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Ünal, Dışişleri Bakanlığına 1992'de Personel Dairesi Başkanlığı'nda aday meslek memuru olarak göreve başladı. 1993'de Batı Avrupa Dairesinde aday meslek memuru olarak görev yapan Ünal, 1995'de yine Batı Avrupa Dairesi'nde aday meslek memuru, ardından ataşe, 1995'de Doha Büyükelçiliğinde ataşe, üçüncü katip, 1997'de Dublin Büyükelçiliğinde üçüncü katip, ikinci katip, 2000'de Ortadoğu Dairesi'nde ikinci katip, başkatip, 2002'de BM Cenevre Daimi Temsilciliğinde başkatip, müsteşar, 2006'da Bakan Özel Müşavirliğinde şube müdürü ve daire başkanı olarak çalıştı. Selçuk Ünal son olarak 2008 yılında Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliğine atandı. Sözcülük görevine gelmeden önce halen bu temsilcilikte müsteşar olarak görev yapmaktaydı. Evli olan Ünal, İngilizce ve Fransızca biliyor.

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