Dışişleri'ne çağrılan İsrail'in Ankara Büyükelçisi'ne "Bir süre ülkene dön" dendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in dün Gazze'de yaşanan 'Kudüs' katliamına ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışışleri Bakanlığı, İsrail'in Ankara Büyükelçisine, "bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağını" bildirdi.

Öte yandan İsrail'in Haaretz gazetesi ise İsrailli elçinin 2011'deki gibi Türkiye'den süresiz gönderildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından ABD yönetimi dün Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması Filistinliler tarafından protesto edildi. Gazze'deki protestolar sırasında 60 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatına kaybetmiş, 1700 kişi de yaralanmıştı.

Dün Gazze'de yaşananların ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmişti.