Dışişleri'nden Yunanistan'a Kardak yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Türkiye'nin Kardak kayalıkları üzerindeki egemenliğine ilişkin tutumunun 1996 yılından beri uluslararası kamuoyu tarafından bilindiğini belirtti.

Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Kardak kayalıkları konulu açıklamasına dair bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Kardak kayalıkları üzerinde ülkemizin egemenliğine ilişkin tutumuz 1996 yılından bu yana uluslararası kamuoyunun malumudur. Bu politikamızda bir değişiklik yoktur." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da TBMM Başkanlığına sunulan bir yazılı soru önergesine verdiği cevapta bu hususu yinelediğini hatırlatan Müftüoğlu, "Komşumuz Yunanistan'ın bu bilinen pozisyonumuzu sanki ilk defa öğreniyormuş gibi yaptığı açıklamanın sebebi anlaşılamamıştır.?" değerlendirmesini yaptı.