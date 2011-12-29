-Dışişleri'nden yangın açıklaması ANKARA (A.A) - 29.12.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Belçika'da bir Türk ailesinin evinde çıkan, bir vatandaşın ölmesi ve üç vatandaşın ağır yaralanmasına yol açan yangının ortaya çıkış nedeninin açıklığa kavuşturulmasının beklendiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Brüksel yakınlarındaki Vilvoorde'de bir apartman katında 25 Aralık 2011 tarihinde sabaha karşı çıkan yangında aynı aileden bir vatandaşın hayatını kaybetmesinden, ikisi çocuk, üç vatandaşın ağır yaralanmış olmasından derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Brüksel Büyükelçiliğimiz ve Brüksel Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmekte olan soruşturmanın, özellikle elim olayın meydana geliş şekline ilişkin muhtelif iddialar bağlamında sonuçlandırılarak, yangının ortaya çıkış nedeninin açıklığa kavuşturulmasını beklemekteyiz. Yangında hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diliyoruz."