-Dışişlerinden Suriye'ye çağrı ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - Türkiye, Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun raporundaki tespitler ışığında, Suriye yönetimini kendi halkına uyguladığı şiddeti ve yol açtığı insan hakları ihlallerini bir an önce sona erdirmeye, halkının can ve mal güvenliğini sağlayacak her türlü önlemi gecikmeksizin almaya ve bu eylemlerin sorumlularını adalete süratle teslim etmeye çağırdı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de mart ayından bu yana yaşanan gelişmelerin giderek artan can kayıpları ile vahim bir boyut kazanması üzerine, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından Suriye'deki insan hakları ihlallerini araştırmak üzere kurulan Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun raporunu dün kamuoyuna açıkladığı hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi: ''Suriye'de sivil halka yönelik şiddete ve insan hakları ihlallerine son verilmesini, halkın meşru talep ve beklentilerinin karşılanmasına dönük somut adımlar atılmasını yürekten destekleyen Türkiye, Komisyonun sürdürmekte olduğu çalışmaların sahadaki gerçek durum hakkında uluslararası kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığına inanmaktadır.'' Suriye'nin ülkeye giriş izni vermemesi nedeniyle, Suriye vatandaşları ile görüşmek üzere 31 Ekim-2 Kasım 2011 tarihlerinde Hatay'daki kampları ziyaret etmesine imkan tanınan Komisyon heyetinin çalışmalarına bundan sonra da destek verileceği belirtilerek, Komisyonun hazırladığı raporun BM İnsan Hakları Konseyinde özel oturum çerçevesinde ele alınmasının da yararlı olacağına inanıldığı kaydedildi. Komisyonun hazırladığı raporda Suriye'deki insan haklarının durumuna ilişkin yer verilen hususların ülkedeki insani durumun vahametini ortaya koyduğu ve güvenlik güçlerinin insanlığa karşı suç işlediği sonucuna varıldığına işaret edilen açıklamada, ''Oldukça kaygı verici bu tespitler ışığında, Türkiye, Suriye yönetimini kendi halkına uyguladığı şiddeti ve yol açtığı insan hakları ihlallerini bir an önce sona erdirmeye, halkının can ve mal güvenliğini sağlayacak her türlü önlemi gecikmeksizin almaya ve bu eylemlerin sorumlularını adalete süratle teslim etmeye davet etmektedir'' denildi.