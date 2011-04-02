Dışişleri'nden Suriye açıklaması

T24- Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin reform iradesine zarar verecek, istikrarını bozacak hiçbir girişimin Türkiye tarafından hoş görülmesinin, tasvip edilmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Sözcü, Beşar Esad'ın önderliğindeki siyasi, sosyal ve ekonomik reformları desteklediklerini hatırlattı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Suriye Müslüman Kardeşler Örgütü Adına Riyad El-Şıkfi'nin İstanbul'da yaptığı ve El-Cezire kanalında yayınlanan açıklamaları" hakkında yöneltilen sorulara cevaben bir açıklama yaptı.

Sözcü, açıklamasında, "Bu kritik dönemde dost ve kardeş Suriye'nin reform iradesine zarar verecek, istikrarını bozacak hiçbir girişimi Türkiye'nin hoş görmesi, tasvip etmesi mümkün değildir. Biz Suriye halkının talep ve beklentilerini barışçı yollardan ortaya koyacağından; Suriye yönetiminin de bu talep ve beklentileri karşılamak yönünde esasen vadetmiş olduğu reform sürecini bir an önce başlatacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

"Yakın dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri içinde bulunduğumuz Suriye'nin refahı, huzuru ve istikrarı ile kardeş Suriye halkının mutluluk ve esenliği kendi ülkemizin istikrarı, kendi halkımızın mutluluğu kadar önemlidir" diyen sözcü, Suriye yönetiminin halkın taleplerine karşı duyarlı olduğunun, Türkiye tarafından bilindiğini kaydetti.

Sözcü, "Esasen, Cumhurbaşkanı Sayın Beşar Esad'ın önderliğinde siyasi, sosyal ve ekonomik reformlar gerçekleştirileceği yönünde yapılan açıklamaları kuvvetle desteklediğimizi vurgulamıştık" diyerek, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, Suriye yönetiminin değişimin önünde engel değil, değişim ve dönüşümün öncüsü olacak adımlar atacağına yürekten inanıyoruz. Dolayısıyla bu kritik dönemde dost ve kardeş Suriye;nin reform iradesine zarar verecek, istikrarını bozacak hiçbir girişimi Türkiye'nin hoş görmesi, tasvip etmesi mümkün değildir. Biz Suriye halkının talep ve beklentilerini barışçı yollardan ortaya koyacağından; Suriye yönetiminin de bu talep ve beklentileri karşılamak yönünde esasen vadetmiş olduğu reform sürecini bir an önce başlatacağından eminiz."