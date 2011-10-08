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Dünya

Dışişleri'nden Sarkozy'e tepki ANKARA (A.A)

08 Ekim 2011 01:20

-Dışişleri'nden Sarkozy'e tepki ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarının "hayret ve esefle" karşılandığını bildirdi.  Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 6-7 Ekim tarihlerinde Ermenistan'da gerçekleştirdiği temaslar bağlamında, Türkiye'nin tarihini gözden geçirmesi ve 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını kendisinin görev süresinin sona ermesinden önce tanıması gerektiği yönünde beyanlarda bulunduğu hatırlatıldı. Sarkozy'nin, Türkiye'nin bunu yapmaması halinde, Ermeni iddialarının desteklenmesi için daha ileri gidilmesinden yana olduğunu belirttiğine işaret edilen açıklamada Sarkozy'nin bu açıklamaları için "Hayretle ve esefle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Üçüncü tarafların Türkiye ve Ermenistan arasındaki anlaşmazlık noktalarını kendi iç siyaset gündemlerine alet etme ve hatta bunu kendi seçim takvimleriyle bağlantılandırma hakkını kendilerinde görmeleri, siyasi güçleri hakkında bir yanılgıya işaret etmektedir. Seçim hesaplarına dayalı bu tür yaklaşımların Fransız demokrasi kültürü ve devlet geleneğiyle ne derece bağdaştığını Fransız halkı takdir edecektir. İnsani ve ahlaki boyutları önemli olan böyle ciddi bir konunun bu kadar özensiz ve tutarsız ele alınması talihsiz olmuştur. Tek taraflı bilgilerden hareketle yapılan ve tarihi olaylar hakkında suçlayıcı hüküm içeren siyasi beyanlar, konunun gerektirdiği adilâne yaklaşımdan çok uzaktır ve Türkiye’nin meseleye bakışının dahi kavranamadığını göstermektedir. Ermeniler'le uzun ortak tarihimizin sancılı dönemi, bu meseleye taraf olan veya Fransa dahil, taraf olmayan bazı ülkelerdeki durumun aksine, Türkiye’de serbestçe tartışılabilmektedir. Türkiye, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin nasıl iyileştirilebileceğine ve 1915 olaylarına ilişkin tarihi ihtilafın hangi yollardan giderilebileceğine ve adil hafızaya nasıl varılabileceğine ilişkin yapıcı yaklaşımını sürdürecektir. Fransa'dan beklenen, bu sürece olumlu katkı yapması, çok boyutlu Türkiye-Fransa ilişkilerinin yara almamasına itina gösteren ve Türk halkıyla Fransa’da yaşayan Türk toplumunu rencide etmekten kaçınan sorumlu bir yaklaşım ve söylem benimsemesidir."

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